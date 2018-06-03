ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь стимулирует производство электромобилей

04.06.2018 10:46 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси планируется произвести и продать 40-70 тысяч электромобилей, создать инфраструктуру зарядных станций с интервалом не более 100 км.

Об этом заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в интервью телеканалу ОНТ 3 июня по итогам Белорусского промышленного форума.

В планах белорусского правительства – стимулирование потребления электроэнергии, вырабатываемой на БелАЭС и продвижение электротранспорта.

«Мы сейчас стимулируем потребление энергии, потому что у нас образовался некий небольшой профицит, мы разработали программу поглощения этого профицита. Одно из направлений – это стимулирование электропроизводства и использование электротранспорта», — отметил вице-премьер.

По словам Семашко, что в стране заранее будет создана система заправочных станций.

Проект указ президента, направленный на реализацию программы, на следующей неделе поступит в Администрацию главы государства.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси планируется произвести и продать 40-70 тысяч электромобилей, создать инфраструктуру зарядных станций с интервалом не более 100 км.
 
Новости дня
Новости разные
 
Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика