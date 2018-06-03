Беларусь стимулирует производство электромобилей

В Беларуси планируется произвести и продать 40-70 тысяч электромобилей, создать инфраструктуру зарядных станций с интервалом не более 100 км.

Об этом заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в интервью телеканалу ОНТ 3 июня по итогам Белорусского промышленного форума.

В планах белорусского правительства – стимулирование потребления электроэнергии, вырабатываемой на БелАЭС и продвижение электротранспорта.

«Мы сейчас стимулируем потребление энергии, потому что у нас образовался некий небольшой профицит, мы разработали программу поглощения этого профицита. Одно из направлений – это стимулирование электропроизводства и использование электротранспорта», — отметил вице-премьер.

По словам Семашко, что в стране заранее будет создана система заправочных станций.

Проект указ президента, направленный на реализацию программы, на следующей неделе поступит в Администрацию главы государства.