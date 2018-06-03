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Беларусь стимулирует производство электромобилей
В Беларуси планируется произвести и продать 40-70 тысяч электромобилей, создать инфраструктуру зарядных станций с интервалом не более 100 км.
Об этом заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в интервью телеканалу
В планах белорусского правительства – стимулирование потребления электроэнергии, вырабатываемой на БелАЭС и продвижение электротранспорта.
«Мы сейчас стимулируем потребление энергии, потому что у нас образовался некий небольшой профицит, мы разработали программу поглощения этого профицита. Одно из направлений – это стимулирование электропроизводства и использование электротранспорта», — отметил вице-премьер.
По словам Семашко, что в стране заранее будет создана система заправочных станций.
Проект указ президента, направленный на реализацию программы, на следующей неделе поступит в Администрацию главы государства.
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В Беларуси планируется произвести и продать 40-70 тысяч электромобилей, создать инфраструктуру зарядных станций с интервалом не более 100 км.
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