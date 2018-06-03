Житель Ветки приговорен к 8 годам лишения свободы за сбыт психотропного вещества Альфа-PVP





Безработный 34-летний уроженец Ташкента, проживающий в нашем городе, решил подзаработать нечестным путём. Через российский интернет-магазин он приобрёл психотропное вещество, именуемое как . До определённого времени наркотик лежал в тайнике, который находился в одном из подъездов многоквартирного дома г. Гомеля. Этим товаром молодой мужчина решил поделиться со своей знакомой. По средствам Интернета он указал точный адрес нахождения тайника и на безвозмездной основе дал девушке согласие распоряжаться наркотиком по её усмотрению. В этот же день гомельчанка употребила психотропное вещество прямо на улице, недалеко от общественной остановки, а оставшуюся часть вещества пересыпала в денежный свёрток и сбыла. Уголовное дело в отношении девушки за пособничество в незаконном приобретении альфа-PVP рассматривал суд Советского района Гомеля.

Очередную, более крупную партию психотропного вещества мужчина решил сбыть жителю Добруша, получив уже за это денежное вознаграждение в размере 200 рублей. Передача наркотиков проходила в Ветке. В этот же день наркоторговца и покупателя с поличным задержали сотрудники милиции. В ходе обыска в салоне автомобиля у сбытчика товара было найдено около трёх граммов психотропного вещества альфа-PVP, чуть больше полуграмма хранил при себе в полимерной трубке другой задержанный.

Чистосердечные признания обоих обвиняемых суд принял во внимание. Приговор по данному делу был вынесен судом в феврале этого года. В отношении жителя Добруша был учтён и тот факт, что на иждивении у него двое несовершеннолетних детей. Наличие постоянного места работы и жительства также послужили смягчающим ответственность обстоятельством. В итоге, за незаконное приобретение, хранение и перевозку психотропных веществ ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Что касается главного фигуранта уголовного дела, то он понёс наказание согласно ч. 3 ст. 326 УК (незаконный сбыт психотропных веществ) и был приговорён к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, арестованы денежные счета, а также конфискован и обращён в доход государства ноутбук обвиняемого. Наличие у него тяжёлого заболевания учитывалось при вынесении приговора.

В счёт государства у обвиняемых были конфискованы мобильные телефоны, по которым происходил разговор о времени и месте продажи наркотиков.

Снежана КОРШИКОВА.

Альфа-PVP (сленговые названия: флакка, flakka, NIPP, скорость, гравий) представляет собой синтетический стимулятор, имеющий галлюциногенные и психотропные свойства. Это новый крайне опасный препарат, который имеет аналогичные эффекты наркотика. Его другое название — зомби-наркотик, поскольку после его принятия люди становятся агрессивными, обладают сверхчеловеческой силой и невосприимчивы к боли.