



Главное на свете — это наши дети! Именно с этим девизом работники Ветковского районного подразделения МЧС в рамках третьего этапа республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» отправились в гости к многодетным семьям и в дом семейного типа с познавательной и развлекательной программой. Работники МЧС в игровой форме донесли до детей и их родителей правила безопасности жизнедеятельности, обратили внимание взрослых на случаи травматизма и гибели детей в результате оставления их без присмотра, а ребятам ещё раз напомнили об опасных местах для игр во время летних каникул. Профилактические посещения заканчивались раздачей памятных подарков от спасателей.

Обеспокоены спасатели и тем, что в каникулярный период значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнём, а также гибели детей на водоёмах. Потому с целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций с 1 июня по 31 августа на территории Ветковского района будет проходить профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня». Мероприятия акция развернутся в пришкольных и летних оздоровительных лагерях, а также в учреждениях дошкольного образования.