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30 мая во всех школах района прозвенели последние звонки, ознаменовавшие окончание очередного учебного года

04.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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30 мая во всех школах района прозвенели последние звонки, ознаменовавшие окончание очередного учебного года

Выпускники городской гимназии

1967 ребят вместе со своими учителями ярко и красочно отпраздновали этот день. В этом году учреждения образования Ветковщины выпустили во взрослую жизнь 115 выпускников 11-х классов. Для многих выпускников 9-х классов, кто решил получить рабочую специальность, этот день между двумя этапами в жизни также запомнится.

Благодаря стараниям педагогов всех образовательных учреждений района учебный год был успешным и продуктивным. У нас 2 претендента на золотую медаль. Более 40 призовых мест заняли ветковские спортсмены на областных и республиканских спортивных состязаниях, 4 учащихся стали победителями на областном этапе предметных олимпиад, 2 призовых места областного этапа в научно-исследовательской деятельности, достойная победа в областном конкурсе риторического мастерства.


30 мая во всех школах района прозвенели последние звонки, ознаменовавшие окончание очередного учебного года

На линейке в Старом Селе

Торжественная линейка, посвящённая окончанию 2017—2018 учебного года, прошла и в Старосельской средней школе. Последний звонок здесь прозвенел для четырнадцати выпускников 9-го и 11-го классов.  

Директор школы Ирина Бенедик тёплыми словами приветствовала всех гостей праздника, отметив значимость этого дня для каждого школьника:

— Последний школьный звонок — это красивый, радостный и в то же время грустный праздник для большой семьи ребят, учителей и родителей. Радостный для тех, кто успешно заканчивает школу и находится в преддверии замечательной поры летних каникул. А грустный для наших выпускников, ведь вы, ребята, прощаетесь со школой. Этот год в нашей стране объявлен Годом малой родины. И я верю, что вы, дорогие друзья, благодаря своему таланту, трудолюбию, ответственному отношению к делу прославите нашу Ветковщину далеко за её пределами.

Кроме того, директор отметила и лучших учащихся, которые активно проявили себя в ушедшем учебном году, вручив им похвальные грамоты.

Традиционно слово было предоставлено первоклашкам, которые на прощанье дали выпускникам свой «первоклассный» наказ, а также обещание — продолжать их лучшие традиции. Сами же выпускники высказали слова благодарности родителям и педагогам.  Очень ярким и в то же время трогательным был прощальный танец выпускников, вместе с мечтами устремились вверх разноцветные воздушные шары.


30 мая во всех школах района прозвенели последние звонки, ознаменовавшие окончание очередного учебного года

Глава района Олег Архипенко и председатель районной организации «Белая Русь» Ирина Воинова присутствовали на линейке в гимназии

На всех проходивших в районе линейках присутствовали почётные гости.  Председатель районного исполнительного комитета Олег Архипенко побывал в гимназии, поздравил выпускников с вступлением во взрослую самостоятельную жизнь, пожелал им успехов, целеустремлённости, упорства и трудолюбия, которые помогут преодолеть все трудности и найти себя в жизни.

После торжественных линеек выпускников девяти школ района, их педагогов и родителей ждал праздничный концерт в городском Доме культуры. Музыкальные и танцевальные номера поэтому случаю для них подготовили: воспитанники Центра детского творчества и молодёжи, учащиеся гимназии, первой школы, Великонемковского детского сада-средней школы, а также культработники.


30 мая во всех школах района прозвенели последние звонки, ознаменовавшие окончание очередного учебного года

Награду ветковчанке Марине Чуешовой вручил глава депутатского корпуса Виктор Масейков

С поздравительным словом к выпускникам со сцены концертного зала обратились председатель районного Совета депутатов Виктор Масейков, зампредседателя райисполкома Сергей Кончиц, председатель Ветковского районного объединения профсоюзов Михаил Савостов и начальник райотдела образования, спорта и туризма Сергей Любимов.  Они пожелали ребятам успехов во взрослой жизни, успешной сдачи выпускных экзаменов и централизованного тестирования.

В этот день немало слов благодарности прозвучало и в адрес учителей. Ведь за любым достижением учащихся стоят талантливые педагоги и руководители учреждений общего среднего образования. Почётными грамотами Ветковского районного исполнительного комитета награждены директора Старосельской средней школы Ирина Бенедик, СШ №1 г. Ветки им. А.А. Громыко Елена Новикова, Перелёвской средней школы Ирина Хроменкова.


30 мая во всех школах района прозвенели последние звонки, ознаменовавшие окончание очередного учебного года

Не забыла о выпускниках и Федерация профсоюзов Беларуси

Благодарственные письма в номинациях «Наш человек», «Гении мысли», «Олимпийский резерв», «Талант и творчество», «Доброе сердце» в этот день получили более 40 ребят, которые наиболее отличились в общественной жизни по окончании школы.

Совсем немного осталось времени до выпускного бала. Его проведение планируется на 9 июня. Скоро выпускники получат аттестат и разлетятся кто куда. Но память о школьных годах останется у них на всю жизнь. Ведь трудно забыть то, что было впервые: школьный звонок, учительница, оценка, учебники, перемена, знакомство с одноклассниками.

Снежана КОРШИКОВА.

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Теги: знакомства
 
 
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Выпускники городской гимназии 1967 ребят вместе со своими учителями ярко и красочно отпраздновали этот день. В этом году учреждения образования Ветковщины...
 
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