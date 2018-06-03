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Китай больше не принимает западные отходы. Заработает ли Беларусь на мусоре из Европы?
04.06.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
С начала года в Польше почти ежедневно в таинственных обстоятельствах горят свалки. Такое случалось и раньше, но увеличение подобных случаев наступило после того, как Китай перестал импортировать из западных стран 24 сорта отходов – в том числе такой пластик, который нельзя переработать.
На европейских улицах стоят контейнеры для пластиковых отходов, но простые жители не всегда знают, что большая их часть вывозится за границу. В начале года Поднебесная отказалась принимать импортное мусор: у них своих отходов ежегодно – 200 миллионов тонн.
С момента «закрытия цикла» странным образом чуть ли не ежедневно горят свалки в Польше.
Премьер-министр Польши заявил, что его «терпение лопнуло».
Спасатели говорят, что мусор в таких местах лежит в одной куче, без разделения на зоны. На свалках нет пожарных дорог и гидрантов, которые бы помогли владельцу территории начать тушить пожар до приезда спасателей. Некоторые пожары длятся по несколько дней.
Сейчас Китаю придется рассчитывать на собственное вторичное сырье или же обратиться к первичному, и делать новый пластик из нефтепродуктов. А Европе придется думать, что делать с собственным мусором.
Брюссельская бюрократия – машина неразворотливая: пока она думает, сообразительные польские предприниматели решили забрать бывший «китайский» мусор себе. А полигоны горят, чтобы освободить место для … нового мусора.
По словам министра внутренних дел Польши, сейчас в его стране происходит «сложный и нелегальный ввоз в Польшу материалов, которых в нашей стране не должно быть».
Власти Польши уже пообещали изменения в законодательстве и суровый контроль складов с отходами.
Эксперт Наталья Блыщик не верит, что иностранный пластик может попасть в Беларусь.
Величайшей «пластиковой» проблемой Беларуси экологи называют отсутствие контроля со стороны государства: при производстве упаковки отечественные бизнесмены выбирают, как правило, самый дешевый –зачастую неэкологичный – вариант.
Палате представителей самое время задуматься о налоге на пластик.
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С начала года в Польше почти ежедневно в таинственных обстоятельствах горят свалки. Такое случалось и раньше, но увеличение подобных случаев наступило после того,...
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