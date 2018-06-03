"Молодым тоже нужно зарабатывать". Почему и как белорусы отдают в садики годовалых малышей

В декретном отпуске белорусская мама может быть три года. Но бывает, по различным причинам нужно срочно выходить на работу — и возникает вопрос, с кем оставить ребенка. По закону в дошкольные учреждения малышей можно отдавать с двух месяцев, однако на практике таких групп просто нет. Зато если ребенок чуть постарше, например годовалого возраста, то его уже реально устроить в садик. TUT.BY выяснил, есть ли группы для самых маленьких в регионах, спросил родителей, почему они так рано отдали сюда детей, а воспитателей — не зря ли те это сделали.



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Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Когда мама уставшая, это плохо для всех»

Группа раннего возраста в детском саду № 28 Гомеля появилась в сентябре прошлого года. Сюда принимают малышей от полутора лет. Режим дня в «малышовой» группе немного отличается от других. Так, здесь на полчаса раньше обед — не в 12.00, а в 11.30. И поначалу два «тихих часа»: после завтрака и после обеда. Пищу самым маленьким воспитанникам готовят почти диетическую: блюда паровые, вареные, тушеные, протертые, без больших кусков.

Открыли группу по просьбам мам. Хотя в администрации сада говорят, что в итоге только у четырех из 13 воспитанников мамы работают, еще у двоих — студентки, остальные же по-прежнему находятся в декретном отпуске.

— Мы не выясняем причины, по которым родители хотят отдать ребенка в сад. Вышла мама на работу или нет — это ее право. Мы принимаем заявки от всех желающих. Если таковых набирается больше 10, то открывается группа раннего возраста, в прошлом году в Гомеле появились три такие группы, — объясняет главный специалист отдела образования спорта и туризма Гомельского горисполкома Анна Медвеженко.

В Гомеле группы раннего развития посещает всего 41 ребенок в возрасте от полутора лет. И это число не меняется вот уже несколько лет.



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Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— По закону родители могут отдать ребенка в сад с двух месяцев, просился ли кто-нибудь?

— На моей памяти таких случаев не было. Сегодня у нас даже нет групп первого раннего возраста, в которые принимают детей с года. Хотя если соберется необходимое количество желающих, то они, конечно, появятся, — обещает Анна Васильевна.

Наталья как раз из тех мам, что долго в декрете предпочла не засиживаться. Пока на работе проводит полдня. И в таком графике видит сплошные плюсы: квалификацию не теряет, финансовое положение семьи улучшает, да и ребенок особо без маминого тепла не страдает. Ведь уже после обеда и дневного сна малышку Василису можно забрать из сада и остальную часть дня провести вместе.



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Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Наталья уверена, что мамам противопоказано долго сидеть в декрете: это, по ее мнению, даже опасно — «большое психологическое напряжение».

— Когда мама уставшая, то это плохо для всех. Отсюда и бытовые травмы детей по недосмотру, и другие неприятности. Поэтому, если ребенок готов, лучше отдавать его в сад пораньше, — рассуждает женщина.

В управлении образования Гомельского горисполкома говорят, что группы раннего возраста не очень популярны у родителей. В Гомеле таких всего три — детей с полутора лет готовы принять в саду № 28 на Сельмаше, № 105 в Советском районе и № 85 в районе Старого Аэродрома.

Сегодня на Гомельщине работают 139 детских садов, 311 яслей-садов, 1 ясли, 24 дошкольных центра развития ребенка, 4 семейных детских сада, 29 санаторных и 13 специальных учреждений. Охват детей от 1 года до 6 лет дошкольным образованием составляет 72,9% (в сельской местности — 54,3%). Есть некоторые сложности определения детей в сады шаговой доступности в густонаселенных микрорайонах-новостройках Гомеля, таких, к примеру, как 104-й. Но в январе сад на 109 мест появится и там.

«Адаптация таких маленьких детей проходит так же, как и у тех, кого в садик отдают «ближе к трем»

В Гродно работают пять групп раннего возраста. Численность детей здесь меньше, чем в тех, где детки постарше, — по правилам должно быть всего 10 человек, но иногда, когда есть такая потребность, набирают до 15 детей в группу.

Малышей в такие группы берут с года. Например, свою Злату Ольга отдала в группу раннего возраста в минувшем сентябре, когда малышке было чуть больше года. Женщина говорит, что сейчас понимает: решение было правильным, хотя на тот момент имелись некоторые сомнения.

— Было немного тревожно отдавать такого маленького ребенка в садик, — говорит Ольга.

Женщина на работу рано выходить не собиралась, но видела, что дочь скучает дома и ей не хватает общения со сверстниками. С мужем решили, что попробуют отдать ребенка в группу для самых маленьких. И не ошиблись: Злата с удовольствием ходит в садик.



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Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Воспитатели говорят, что адаптация таких маленьких детей в принципе проходит так же, как и у тех, кого в садик отдают «ближе к трем». Более того, малыши, которые пришли в группы раннего возраста, более развиты по сравнению со своими «домашними» сверстниками.

— Сейчас, спустя девять месяцев в саду, они все повторяют за воспитателями, а когда только пришли, то девушки сами приседали и прыгали, а дети бегали вокруг них, не понимая, что от них хотят, — говорит заместитель заведующей центра развития Ольга Циунель. — А вообще обстановка у нас максимально приближенная к домашней. Например, малыша не заставляют есть, если не хочет. Через какое-то время ребенок привыкает к новому для себя режиму.



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Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Когда ребенок остался на дневной сон, то это уже все — наш, «садиковский», ребенок, — говорит Ольга Циунель.

Адаптация у каждого ребенка проходит индивидуально, но и малыши, и дети постарше, по сути, переживают одни и те же эмоции. Воспитатели уверены: адаптация — это общее дело ребенка и его родителей, и если мама с папой настроены позитивно, то и у ребенка все пойдет хорошо, независимо от возраста.

В Гродно группы раннего возраста работают в яслях-саду № 1 (две группы), в яслях-саду № 55, в дошкольном центре развития ребенка № 60 и в яслях-саду № 56. Такие группы у гродненцев востребованы, но ажиотажа не наблюдается. Всего в Гродненской области работают 424 дошкольных учреждения, в том числе 121 учебно-педагогический комплекс «детский сад — школа», которые посещают свыше 46,5 тыс. воспитанников. Во всех районах области дети раннего и дошкольного возраста обеспечены местами в садиках, однако есть проблемы с устройством в сады шаговой доступности в городских микрорайонах, где активно ведется строительство жилых домов. Например, такая ситуация сложилась в гродненских микрорайонах Южный и Южный-5, где в 2017 году отрыты два сада, а также в Ольшанке. Существует дефицит детсадовских мест в Щучине, Островце и Новогрудке. В микрорайонах этих городов сейчас строятся новые садики.

«Отношение общества к тому, в каком возрасте отдавать ребенка в детский сад, меняется»

В Могилеве отдать ребенка в садик в полуторагодовалом возрасте решились около 80 семей: в городе есть 4 ясли-сада — по два в каждом районе, — куда берут таких малышей.

— В строящихся микрорайонах сады переполнены, поэтому дополнительные группы для полуторагодовалых там вряд ли появятся, — объяснила заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма горисполкома Раиса Авсеенко.

— У нас девочка очень развитая, любит общаться с детьми. Поэтому мы и отдали ее в ясли в полтора года, — рассказывает молодая мама Ксения. — Да и мне нужно было устраиваться на работу.

Ее дочь Алена спокойно сидит на руках у женщины, с любопытством поглядывая голубыми глазищами. Возмущается, когда говорят, что ей 2 года, потому что она старше на целых 2 месяца — это вам не шутки.

— Когда ходили мимо садика, гуляли, Алена просилась к деткам. А я боялась, что ей не понравится. Но тут очень хорошие воспитатели, администрация, психолог. И группа хорошая. Когда мы болеем, Алена очень скучает по деткам.



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Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Молодая мама говорит, что в детском саду Алену научили ходить на горшок — теперь дома она просится в туалет сама. И есть самостоятельно девочка тоже научилась в яслях.

— Я заметила, что ее одногодки, которые в ясли не ходят, больше привязаны к маме, менее общительны. И некоторые мамочки, с которыми мы общаемся, теперь думают, что лучше бы они своих детей тоже в сад отдали раньше.

Одногруппницу Алены Дашу родители тоже отдали в ясли рано — девочке тогда был 1 год и 9 месяцев. Папа Даши Игорь — программист, работает дома, и маме не удавалось на 100% занять Дашу так, чтобы ребенок не мешал папе. К тому же мама Наталья и сама хочет выйти на работу как можно скорее. Загружать же бабушку не совсем правильно, считают родители.



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Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Мы приучали ее к саду постепенно. Боялись, правда, что она будет плакать, чаще болеть. Но все хорошо, — говорит мама девочки Наталья. — Мы общались с друзьями, у которых дети примерно такого же возраста, но в ясли не ходят, и заметили, что наша Даша более общительная, активная.

— Мне кажется, сейчас отношение общества к тому, в каком возрасте отдавать ребенка в детский сад, меняется. Это раньше мать сидела дома с ребенком до 3 лет. А сейчас и родители более активные, и отцы больше участвуют в воспитании детей. Я, по крайней мере, стараюсь. Ну и финансовый вопрос тоже есть. Есть грустные истории, когда родители работают, поэтому бабушке приходится воспитывать внуков. Но так быть не должно, я считаю. Ясли — лучший вариант, — говорит Игорь.

По словам заведующей садом Натальи Сулимовой-Мельниковой, за единичными исключениями, родители всех малышей работают — такова суровая реальность. Поэтому роль мам и пап берут на себя воспитатели: учат детей есть, одеваться, застегивать и расстегивать замки и пуговки. И никаких подгузников — только горшок.

— Конечно, таким маленьким деткам нужно внимание. Мы и с горшками за ними бегаем, и ложку держать учим. А что делать — молодым родителям тоже нужно деньги зарабатывать, — говорит Наталья Сулимова-Мельникова.

По информации управления образования Могилевского облисполкома, всего в регионе работают 484 садика. Среди них в том числе одно частное дошкольное учреждение в Могилеве, 15 дошкольных центров развития ребенка, 7 санаторных учреждений дошкольного образования, 2 специальных детских сада. В области насчитывается более 45 тыс. детсадовцев, причем их число по сравнению с учебным годом — 2016/2017 выросло почти на 2 тыс. человек. Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях в 2017 году составила 96,6% при нормативе 85%. Недостаток мест в детских садах отмечают в районах новостроек Могилева. Например, в декабре 2017 года жители микрорайона Терехина собирали подписи с просьбой построить школу-сад. Но чиновники отказали , отметив, что в этом нет необходимости. Тогда же, в декабре, в Могилеве открыли новый детский сад на 240 мест с бассейном в микрорайоне Казимировка. По словам жителей микрорайона, который продолжает прирастать новыми домами, есть необходимость в строительстве еще одного сада и школы.

«После садика с детьми лучше стал общаться, игрушками делиться»

В Погост-Загородском яслях-саду Пинского района обучаются и воспитываются 47 детей. Настенька — одна из них. Ей нет еще и двух лет. Незнакомого дядю-журналиста в игровой комнате малышка встретила удивленными глазками и пронзительным плачем. Насте можно. Она — единственная девочка в «сплоченном мужском коллективе» разновозрастной группы.

Одногруппнику Насти Славе год и девять. Он парень открытый и целеустремленный. Гостей встретил вежливым «гугуканьем». Затем взял с полки резиновый мяч и неуверенной походкой подошел к незнакомому дяде с фотоаппаратом, чтобы показать игрушку, мол: «Что там у тебя? Камера зеркальная? А у меня вон, мяч с пупырышками. Нажимаешь — пищит. Твоя так может? Нет? Ну и зачем она тогда?!»

Слава и Настя — самые маленькие дети разновозрастной группы Погост-Загородского яслей-сада. Самому старшему же здесь 3 года.

— Дети отлично друг с другом играют. Есть даже забота, опека у старших над младшими. В таком детском коллективе происходит взаимообучение, формируются такие качества, как забота, доброта, сочувствие, взаимопомощь, — говорит заместитель заведующего по основной деятельности Людмила Бонцевич.



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Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Маленького Славу, который пока ходит в эту же группу на адаптацию, мама Ольга решила отдать в сад для того, «чтобы ему было проще с другими детьми общаться».

— Как выйдем на улицу, так детей боится, а здесь уже начинает привыкать. Заметно даже, что и после садика с детьми лучше стал общаться, игрушками делиться.

Часть воспитанников посещают ясли-сад по гибкому режиму.

— Это новая форма дошкольного образования, — объяснила заведующая садом Татьяна Хомич. — Дети вливаются в обычную группу, но остаются в детском саду не на целый день, а на определенное время. Допустим, если родители хотят, чтобы их ребенок посещал только занятия, то в заявлении на прием в детский сад они указывают время с 9.00 до 12.00 без организации питания.

До трех часов посещение садика для деток на гибком режиме — бесплатное. Можно оставить и подольше, но уже с организацией питания. Стоимость зависит от того, сколько раз малыш будет питаться в детском саду.

По словам Татьяны Михайловны, разновозрастные группы стали спасением для детских садов в сельской местности. Открыть отдельную группу для детей до 2-х лет в маленькой деревне было бы роскошью.

— А так у нас стало больше возможностей, чтобы удовлетворить запросы родителей.

На Брестчине работают 468 учреждений дошкольного образования и 109 учебно-педагогических комплексов «сад-школа». Сегодня есть проблема определения детей в сады шаговой доступности в микрорайонах-новостройках Бреста, Барановичей, Пинска. По предварительным данным, 1 сентября 2018 года в садики региона пойдут около 63 тысяч детей. К новому учебному году планируется открыть детский сад на 350 мест в микрорайоне ЮЗМР-2 Бреста. Строятся школа-сад на 471 место (из них 150 дошкольных мест) в брестском микрорайоне ЮВМР-4 и детсад в микрорайоне Радужный Пинска на 240 мест, а во втором полугодии начнется строительство детсада на 240 мест в микрорайоне Боровки-3 Барановичей.

«Стараемся дать детям все, что можем, но маму же мы не заменим»

Светлана Николаевна Карелина — воспитатель группы второго раннего возраста «Солнышко» детского садика № 86 Витебска. 21 год педагогического стажа, из них 15 лет женщина работает с самыми маленькими детьми. Сейчас в ее группе 15 мальчиков и девочек в возрасте от 1 до 2 лет.

Но несмотря на то, что в группу могут принять и годовалых, малышей такого возраста в ней нет.

— В среднем в сад отдают года в полтора, — говорит педагог. — Прошлым летом, когда мы делали набор, самому маленькому ребенку у нас было 1 год 4 месяца. Кому-то — 1 год 6 месяцев, кому-то — 1 год 9 месяцев, то есть по-разному… Сейчас детки уже на год подросли и готовятся перейти в следующую группу.



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Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Рано отдают своих детей в сад чаще всего студентки, женщины, воспитывающие ребенка в одиночку, или же полные семьи, где жена хочет пораньше выйти из декретного отпуска.

— Ситуации и обстоятельства у людей самые разные. В большинстве случаев маме нужно побыстрее на работу, а за ребенком смотреть некому. Бабушки-дедушки далеко или тоже не могут много времени посвящать внукам, — говорит Светлана Карелина.

По наблюдению педагогов, как правило, быстрее адаптируются к саду ребятишки из многодетных семей, проживающие в общежитиях или в семьях, где принято много путешествовать, общаться. Если малыш привык быть только с мамой — поначалу ему тяжело там, где много людей.

— И как вы находите к деткам подход?

— Ласка нужна, — улыбается Светлана Николаевна. — Все наши сотрудники любят детей. Многие малыши выбирают себе «тетю» — это может быть или воспитатель, или помощник воспитателя, или педагог-психолог. Особенно если этот сотрудник внешне похож на маму — все, ребенок тогда «цепляется» за эту «тетю» и везде ходит за ней.

В садик принимают деток без особых навыков, но все же лучше, если малыш к этому моменту уже что-то умеет.

— Желательно, чтобы ребенок уже держал сам ложку, пил из чашки, не пользовался пустышкой, памперсами. Памперсы мы, конечно, разрешаем на период адаптации — чтобы для ребенка не было излишнего стресса, но просим родителей, чтобы они от них вскоре отказались. Случается, что даже трехлетних приводят в памперсах. Выходит, у ребенка двойной стресс: и к саду привыкать, и к горшку. Ошибка многих мам — до самого сада кормить грудью. А потом ребенку сложно резко перейти на другое питание. Так что родителям нужно продумывать эти моменты, — считает Светлана Карелина.

— Как вы считаете, с какого возраста лучше всего отдавать ребенка в сад?

— Как педагог, мама двух взрослых дочерей и в скором времени бабушка, я считаю, что лучше это делать попозже. Хотя бы в 2 годика. А еще лучше — в 2,5 года. Как раз к трем малыш адаптируется, — отмечает Светлана Карелина. — Ведь для многих детей это психологическая травма. Рассуждать на эту тему можно долго. Но можно понять и родителей: у многих так складываются обстоятельства, что кто-то не может не выйти на работу. Однако мама есть мама. Мы стараемся дать детям все, что можем, но маму же мы не заменим.

На Витебщине работают 545 учреждений дошкольного образования (учитывая учебно-педагогические комплексы «сад-школа»), из них 414 — детсадов и яслей-садов. Количество детей, посещающих детсад, в области с каждым годом растет: в 2015-м в регионе таких малышей было 48 521, в 2016-м — 48 820, а в 2017-м — 49 178. «Сегодня есть проблема определения детей в сады шаговой доступности в новых микрорайонах Витебска — Билево и Медцентр. Вместе с тем очередей в детсады в областном центре нет: места имеются в садах в других районах города. Незначительные проблемы с определением детей в сады шаговой доступности есть в Полоцке и Новополоцке», — сообщил начальник управления образования облисполкома Дмитрий Хома. В 2017 году в области сдали два новых детсада — в Глубоком и Орше, каждый из них на 200 мест. Когда состоится долгожданное новоселье в детсаду на 200 мест в Билево, который строят с 2014 года, пока точно не известно, но есть надежда, что скоро — уже, возможно, в этом году.