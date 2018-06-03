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"Молодым тоже нужно зарабатывать". Почему и как белорусы отдают в садики годовалых малышей
04.06.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
В декретном отпуске белорусская мама может быть три года. Но бывает, по различным причинам нужно срочно выходить на работу — и возникает вопрос, с кем оставить ребенка. По закону в дошкольные учреждения малышей можно отдавать с двух месяцев, однако на практике таких групп просто нет. Зато если ребенок чуть постарше, например годовалого возраста, то его уже реально устроить в садик. TUT.BY выяснил, есть ли группы для самых маленьких в регионах, спросил родителей, почему они так рано отдали сюда детей, а воспитателей — не зря ли те это сделали.
Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
«Когда мама уставшая, это плохо для всех»
Группа раннего возраста в детском саду № 28 Гомеля появилась в сентябре прошлого года. Сюда принимают малышей от полутора лет. Режим дня в «малышовой» группе немного отличается от других. Так, здесь на полчаса раньше обед — не в 12.00, а в 11.30. И поначалу два «тихих часа»: после завтрака и после обеда. Пищу самым маленьким воспитанникам готовят почти диетическую: блюда паровые, вареные, тушеные, протертые, без больших кусков.
Открыли группу по просьбам мам. Хотя в администрации сада говорят, что в итоге только у четырех из 13 воспитанников мамы работают, еще у двоих — студентки, остальные же по-прежнему находятся в декретном отпуске.
— Мы не выясняем причины, по которым родители хотят отдать ребенка в сад. Вышла мама на работу или нет — это ее право. Мы принимаем заявки от всех желающих. Если таковых набирается больше 10, то открывается группа раннего возраста, в прошлом году в Гомеле появились три такие группы, — объясняет главный специалист отдела образования спорта и туризма Гомельского горисполкома Анна Медвеженко.
В Гомеле группы раннего развития посещает всего 41 ребенок в возрасте от полутора лет. И это число не меняется вот уже несколько лет.
Фото: Иван Яриванович, TUT.BY
— По закону родители могут отдать ребенка в сад с двух месяцев, просился ли кто-нибудь?
— На моей памяти таких случаев не было. Сегодня у нас даже нет групп первого раннего возраста, в которые принимают детей с года. Хотя если соберется необходимое количество желающих, то они, конечно, появятся, — обещает Анна Васильевна.
Наталья как раз из тех мам, что долго в декрете предпочла не засиживаться. Пока на работе проводит полдня. И в таком графике видит сплошные плюсы: квалификацию не теряет, финансовое положение семьи улучшает, да и ребенок особо без маминого тепла не страдает. Ведь уже после обеда и дневного сна малышку Василису можно забрать из сада и остальную часть дня провести вместе.
Фото: Иван Яриванович, TUT.BY
Наталья уверена, что мамам противопоказано долго сидеть в декрете: это, по ее мнению, даже опасно — «большое психологическое напряжение».
— Когда мама уставшая, то это плохо для всех. Отсюда и бытовые травмы детей по недосмотру, и другие неприятности. Поэтому, если ребенок готов, лучше отдавать его в сад пораньше, — рассуждает женщина.
В управлении образования Гомельского горисполкома говорят, что группы раннего возраста не очень популярны у родителей. В Гомеле таких всего три — детей с полутора лет готовы принять в саду № 28 на Сельмаше, № 105 в Советском районе и № 85 в районе Старого Аэродрома.
«Адаптация таких маленьких детей проходит так же, как и у тех, кого в садик отдают «ближе к трем»
В Гродно работают пять групп раннего возраста. Численность детей здесь меньше, чем в тех, где детки постарше, — по правилам должно быть всего 10 человек, но иногда, когда есть такая потребность, набирают до 15 детей в группу.
Малышей в такие группы берут с года. Например, свою Злату Ольга отдала в группу раннего возраста в минувшем сентябре, когда малышке было чуть больше года. Женщина говорит, что сейчас понимает: решение было правильным, хотя на тот момент имелись некоторые сомнения.
— Было немного тревожно отдавать такого маленького ребенка в садик, — говорит Ольга.
Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
Воспитатели говорят, что адаптация таких маленьких детей в принципе проходит так же, как и у тех, кого в садик отдают «ближе к трем». Более того, малыши, которые пришли в группы раннего возраста, более развиты по сравнению со своими «домашними» сверстниками.
— Сейчас, спустя девять месяцев в саду, они все повторяют за воспитателями, а когда только пришли, то девушки сами приседали и прыгали, а дети бегали вокруг них, не понимая, что от них хотят, — говорит заместитель заведующей центра развития Ольга Циунель. — А вообще обстановка у нас максимально приближенная к домашней. Например, малыша не заставляют есть, если не хочет. Через какое-то время ребенок привыкает к новому для себя режиму.
Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
— Когда ребенок остался на дневной сон, то это уже все — наш, «садиковский», ребенок, — говорит Ольга Циунель.
Адаптация у каждого ребенка проходит индивидуально, но и малыши, и дети постарше, по сути, переживают одни и те же эмоции. Воспитатели уверены: адаптация — это общее дело ребенка и его родителей, и если мама с папой настроены позитивно, то и у ребенка все пойдет хорошо, независимо от возраста.
«Отношение общества к тому, в каком возрасте отдавать ребенка в детский сад, меняется»
В Могилеве отдать ребенка в садик в полуторагодовалом возрасте решились около 80 семей: в городе есть 4 ясли-сада — по два в каждом районе, — куда берут таких малышей.
— В строящихся микрорайонах сады переполнены, поэтому дополнительные группы для полуторагодовалых там вряд ли появятся, — объяснила заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма горисполкома Раиса Авсеенко.
— У нас девочка очень развитая, любит общаться с детьми. Поэтому мы и отдали ее в ясли в полтора года, — рассказывает молодая мама Ксения. — Да и мне нужно было устраиваться на работу.
Ее дочь Алена спокойно сидит на руках у женщины, с любопытством поглядывая голубыми глазищами. Возмущается, когда говорят, что ей 2 года, потому что она старше на целых 2 месяца — это вам не шутки.
— Когда ходили мимо садика, гуляли, Алена просилась к деткам. А я боялась, что ей не понравится. Но тут очень хорошие воспитатели, администрация, психолог. И группа хорошая. Когда мы болеем, Алена очень скучает по деткам.
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
Молодая мама говорит, что в детском саду Алену научили ходить на горшок — теперь дома она просится в туалет сама. И есть самостоятельно девочка тоже научилась в яслях.
— Я заметила, что ее одногодки, которые в ясли не ходят, больше привязаны к маме, менее общительны. И некоторые мамочки, с которыми мы общаемся, теперь думают, что лучше бы они своих детей тоже в сад отдали раньше.
Одногруппницу Алены Дашу родители тоже отдали в ясли рано — девочке тогда был 1 год и 9 месяцев. Папа Даши Игорь — программист, работает дома, и маме не удавалось на 100% занять Дашу так, чтобы ребенок не мешал папе. К тому же мама Наталья и сама хочет выйти на работу как можно скорее. Загружать же бабушку не совсем правильно, считают родители.
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
— Мы приучали ее к саду постепенно. Боялись, правда, что она будет плакать, чаще болеть. Но все хорошо, — говорит мама девочки Наталья. — Мы общались с друзьями, у которых дети примерно такого же возраста, но в ясли не ходят, и заметили, что наша Даша более общительная, активная.
— Мне кажется, сейчас отношение общества к тому, в каком возрасте отдавать ребенка в детский сад, меняется. Это раньше мать сидела дома с ребенком до 3 лет. А сейчас и родители более активные, и отцы больше участвуют в воспитании детей. Я, по крайней мере, стараюсь. Ну и финансовый вопрос тоже есть. Есть грустные истории, когда родители работают, поэтому бабушке приходится воспитывать внуков. Но так быть не должно, я считаю. Ясли — лучший вариант, — говорит Игорь.
По словам заведующей садом Натальи Сулимовой-Мельниковой, за единичными исключениями, родители всех малышей работают — такова суровая реальность. Поэтому роль мам и пап берут на себя воспитатели: учат детей есть, одеваться, застегивать и расстегивать замки и пуговки. И никаких подгузников — только горшок.
— Конечно, таким маленьким деткам нужно внимание. Мы и с горшками за ними бегаем, и ложку держать учим. А что делать — молодым родителям тоже нужно деньги зарабатывать, — говорит Наталья Сулимова-Мельникова.
«После садика с детьми лучше стал общаться, игрушками делиться»
В Погост-Загородском яслях-саду Пинского района обучаются и воспитываются 47 детей. Настенька — одна из них. Ей нет еще и двух лет. Незнакомого дядю-журналиста в игровой комнате малышка встретила удивленными глазками и пронзительным плачем. Насте можно. Она — единственная девочка в «сплоченном мужском коллективе» разновозрастной группы.
Одногруппнику Насти Славе год и девять. Он парень открытый и целеустремленный. Гостей встретил вежливым «гугуканьем». Затем взял с полки резиновый мяч и неуверенной походкой подошел к незнакомому дяде с фотоаппаратом, чтобы показать игрушку, мол: «Что там у тебя? Камера зеркальная? А у меня вон, мяч с пупырышками. Нажимаешь — пищит. Твоя так может? Нет? Ну и зачем она тогда?!»
Слава и Настя — самые маленькие дети разновозрастной группы Погост-Загородского яслей-сада. Самому старшему же здесь 3 года.
— Дети отлично друг с другом играют. Есть даже забота, опека у старших над младшими. В таком детском коллективе происходит взаимообучение, формируются такие качества, как забота, доброта, сочувствие, взаимопомощь, — говорит заместитель заведующего по основной деятельности Людмила Бонцевич.
Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY
Маленького Славу, который пока ходит в эту же группу на адаптацию, мама Ольга решила отдать в сад для того, «чтобы ему было проще с другими детьми общаться».
— Как выйдем на улицу, так детей боится, а здесь уже начинает привыкать. Заметно даже, что и после садика с детьми лучше стал общаться, игрушками делиться.
Часть воспитанников посещают ясли-сад по гибкому режиму.
— Это новая форма дошкольного образования, — объяснила заведующая садом Татьяна Хомич. — Дети вливаются в обычную группу, но остаются в детском саду не на целый день, а на определенное время. Допустим, если родители хотят, чтобы их ребенок посещал только занятия, то в заявлении на прием в детский сад они указывают время с 9.00 до 12.00 без организации питания.
До трех часов посещение садика для деток на гибком режиме — бесплатное. Можно оставить и подольше, но уже с организацией питания. Стоимость зависит от того, сколько раз малыш будет питаться в детском саду.
По словам Татьяны Михайловны, разновозрастные группы стали спасением для детских садов в сельской местности. Открыть отдельную группу для детей до 2-х лет в маленькой деревне было бы роскошью.
— А так у нас стало больше возможностей, чтобы удовлетворить запросы родителей.
«Стараемся дать детям все, что можем, но маму же мы не заменим»
Светлана Николаевна Карелина — воспитатель группы второго раннего возраста «Солнышко» детского садика № 86 Витебска. 21 год педагогического стажа, из них 15 лет женщина работает с самыми маленькими детьми. Сейчас в ее группе 15 мальчиков и девочек в возрасте от 1 до 2 лет.
Но несмотря на то, что в группу могут принять и годовалых, малышей такого возраста в ней нет.
— В среднем в сад отдают года в полтора, — говорит педагог. — Прошлым летом, когда мы делали набор, самому маленькому ребенку у нас было 1 год 4 месяца. Кому-то — 1 год 6 месяцев, кому-то — 1 год 9 месяцев, то есть по-разному… Сейчас детки уже на год подросли и готовятся перейти в следующую группу.
Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY
Рано отдают своих детей в сад чаще всего студентки, женщины, воспитывающие ребенка в одиночку, или же полные семьи, где жена хочет пораньше выйти из декретного отпуска.
— Ситуации и обстоятельства у людей самые разные. В большинстве случаев маме нужно побыстрее на работу, а за ребенком смотреть некому. Бабушки-дедушки далеко или тоже не могут много времени посвящать внукам, — говорит Светлана Карелина.
По наблюдению педагогов, как правило, быстрее адаптируются к саду ребятишки из многодетных семей, проживающие в общежитиях или в семьях, где принято много путешествовать, общаться. Если малыш привык быть только с мамой — поначалу ему тяжело там, где много людей.
— И как вы находите к деткам подход?
— Ласка нужна, — улыбается Светлана Николаевна. — Все наши сотрудники любят детей. Многие малыши выбирают себе «тетю» — это может быть или воспитатель, или помощник воспитателя, или педагог-психолог. Особенно если этот сотрудник внешне похож на маму — все, ребенок тогда «цепляется» за эту «тетю» и везде ходит за ней.
В садик принимают деток без особых навыков, но все же лучше, если малыш к этому моменту уже что-то умеет.
— Желательно, чтобы ребенок уже держал сам ложку, пил из чашки, не пользовался пустышкой, памперсами. Памперсы мы, конечно, разрешаем на период адаптации — чтобы для ребенка не было излишнего стресса, но просим родителей, чтобы они от них вскоре отказались. Случается, что даже трехлетних приводят в памперсах. Выходит, у ребенка двойной стресс: и к саду привыкать, и к горшку. Ошибка многих мам — до самого сада кормить грудью. А потом ребенку сложно резко перейти на другое питание. Так что родителям нужно продумывать эти моменты, — считает Светлана Карелина.
— Как вы считаете, с какого возраста лучше всего отдавать ребенка в сад?
— Как педагог, мама двух взрослых дочерей и в скором времени бабушка, я считаю, что лучше это делать попозже. Хотя бы в 2 годика. А еще лучше — в 2,5 года. Как раз к трем малыш адаптируется, — отмечает Светлана Карелина. — Ведь для многих детей это психологическая травма. Рассуждать на эту тему можно долго. Но можно понять и родителей: у многих так складываются обстоятельства, что кто-то не может не выйти на работу. Однако мама есть мама. Мы стараемся дать детям все, что можем, но маму же мы не заменим.
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В декретном отпуске белорусская мама может быть три года. Но бывает, по различным причинам нужно срочно выходить на работу — и возникает вопрос, с кем оставить...
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