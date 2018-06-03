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Половину города от Кобринского моста до Гродненской отключают от горячего водоснабжения
04.06.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
"Брестские тепловые сети" ставят в известность потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением гидравлических испытаний и текущих ремонтов тепловых сетей по графику, согласованному Брестским горисполкомом, будет отключено горячее водоснабжение:
с 00 часов 04 июня до 17 часов 08 июня 2018 г. в районах, ограниченными улицами:
Абонентам во избежание повреждений внутренних систем отопления и оборудования теплового пункта необходимо к 8 часам 04.06.2018 года произвести надежное отключение теплового пункта с установкой заглушек, оповестить своих субабонентов о проведении испытаний и проверить надёжность их отключения, а также объявить квартиросъёмщикам, детским учреждениям, столовым, буфетам, общежитиям и т.п. о прекращении ГВС на весь период испытаний.
Спуск теплофикационной воды во время проведения испытаний, а также производство ремонтных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Материальные ценности, которые могут быть повреждены в результате разрыва теплопроводов при испытании, должны быть удалены из подвальных помещений и территории, по которым проходят теплопроводы.
В случае обнаружения разрывов трубопроводов звонить по тел.:
При обнаружении разрыва трубопроводов повреждённые участки тепловых сетей будут отключены с 17:00 08 июня до 17:00 18 июня 2018 для устранения неисправностей.
"Брестские тепловые сети" приносят свои извинения населению города за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды»
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"Брестские тепловые сети" ставят в известность потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением гидравлических испытаний и текущих ремонтов тепловых...
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