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Половину города от Кобринского моста до Гродненской отключают от горячего водоснабжения

04.06.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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"Брестские тепловые сети" ставят в известность потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением гидравлических испытаний и текущих ремонтов тепловых сетей по графику, согласованному Брестским горисполкомом, будет отключено горячее водоснабжение: 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56104.php

Половину города от Кобринского моста до Гродненской отключают от горячего водоснабжения

с 00 часов 04 июня до 17 часов 08 июня 2018 г. в районах, ограниченными улицами: 

- в Восточной части города от Кобринского моста до ул. Гродненской, ул. Стафеева; 
- районы – технического университета, СМЭП ГАИ; 
- ул. Октябрьской Революции, 2.

Абонентам во избежание повреждений внутренних систем отопления и оборудования теплового пункта необходимо к 8 часам 04.06.2018 года произвести надежное отключение теплового пункта с установкой заглушек, оповестить своих субабонентов о проведении испытаний и проверить надёжность их отключения, а также объявить квартиросъёмщикам, детским учреждениям, столовым, буфетам, общежитиям и т.п. о прекращении ГВС на весь период испытаний. 

Спуск теплофикационной воды во время проведения испытаний, а также производство ремонтных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Материальные ценности, которые могут быть повреждены в результате разрыва теплопроводов при испытании, должны быть удалены из подвальных помещений и территории, по которым проходят теплопроводы. 
В период проведения испытаний необходимо обеспечить дежурство персонала. 

В случае обнаружения разрывов трубопроводов звонить по тел.: 

27-15-15 - круглосуточно, 
27-11-91, 27-11-92 - с 8:00 до 17:00 

При обнаружении разрыва трубопроводов повреждённые участки тепловых сетей будут отключены с 17:00 08 июня до 17:00 18 июня 2018 для устранения неисправностей. 

"Брестские тепловые сети" приносят свои извинения населению города за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды»

 
 
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"Брестские тепловые сети" ставят в известность потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением гидравлических испытаний и текущих ремонтов тепловых...
 
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