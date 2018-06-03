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В Пинске фасады многоэтажек украшают оригинальными рисунками

04.06.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Пинске фасады многоэтажных жилых домов украшают оригинальными рисунками и сюжетами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении архитектуры и градостроительства горисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56102.php

В Пинске фасады многоэтажек украшают оригинальными рисунками


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56102.php

В Пинске фасады многоэтажек украшают оригинальными рисунками


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56102.php

В Пинске фасады многоэтажек украшают оригинальными рисунками

Вопросы благоустройства и эстетизации городской среды в Пинске находятся в ряду приоритетных. Новый импульс этой работе придало признание города в 2019 году культурной столицей Беларуси. В этой связи власти Пинска намерены особое внимание уделить художественному оформлению фасадов многоэтажек, что должно придать образу города индивидуальность и выразительность. Причем речь идет как о существующей жилой застройке, так и о новых объектах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56102.php

В Пинске фасады многоэтажек украшают оригинальными рисунками


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56102.php

В Пинске фасады многоэтажек украшают оригинальными рисунками

Так, все без исключения вводимые в текущем году пинские высотки будут иметь оригинальное художественное решение. Например, новые дома по ул. Брестской украсят геометрические абстракции, изображения древнего и современного Пинска. На домах по ул. Первомайской появятся бабочка и Дон Кихот, по ул. Федотова - цветной лабиринт. Свой вариант стенографических изображений предложен архитекторами для общежития по ул. Студенческой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56102.php

В Пинске фасады многоэтажек украшают оригинальными рисунками

 

Закономерной практикой стало также украшение различными рисунками серых фасадов построенных ранее многоэтажек. Прежде всего, это касается объектов жилищного фонда, обслуживанием которых занимаются государственные организации и коммунальные предприятия. Теперь все проекты по капремонту домов должны содержать эстетическое задание по отделке фасадов. Так, отремонтированные в этом году дома улучшили не только свои эксплуатационные качества, но и вид, отметили в горисполкоме.-0-

Фото "Пинского вестника"

 
 
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В Пинске фасады многоэтажных жилых домов украшают оригинальными рисунками и сюжетами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении архитектуры и...
 
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