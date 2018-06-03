В Беларуси упрощается порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56100.php

Читать полностью в источнике с фото:





В Беларуси субъектам хозяйствования предоставляется право не использовать печати при совершении кассовых операций с наличной иностранной валютой.

Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка от 25 мая 2018 года №237 "О внесении изменений и дополнения в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте на территории Республики Беларусь".

В соответствии с постановлением №237 также предусматривается возможность приложения к отчету об израсходованных суммах иностранной валюты в служебной командировке за границу посадочного талона, оформленного в электронном виде и распечатанного на бумаге. Это решение связано с широким распространением практики приобретения электронных билетов и использования пассажирами при регистрации и посадке планшетов, смартфонов и других электронных устройств.

Кроме того, постановлением №237 субъектам хозяйствования предоставляется право самостоятельно принимать меры по обеспечению сохранности наличной иностранной валюты в кассе, а также при ее доставке в банки и из банков.

Постановление №237 вступило в силу 3 июня 2018 года.