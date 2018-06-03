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Российский режиссер Егор Равинский поставил в Брестском драмтеатре спектакль "Невольницы"

04.06.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестском академическом театре драмы (БАТД) состоялся премьерный показ спектакля "Невольницы", сообщает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56099.php

Российский режиссер Егор Равинский поставил в Брестском драмтеатре спектакль "Невольницы"

Репертуар брестского театра пополнила драматическая комедия по пьесе русского классика Александра Островского.

Ее действие московский режиссер Егор Равинский перенес на вторую половину ХХ века. По сюжету главная героиня вышла замуж за богатого промышленника, который ее вдвое старше. Молодую женщину тяготит жизнь с нелюбимым мужем. Усложняет ситуацию ее встреча с первой любовью, служащим в конторе супруга. В сложившихся обстоятельствах женщина чувствует себя невольницей.

"Проблема, которая затрагивается в спектакле, актуальна до сих пор. На мой взгляд, эта пьеса во многом о поиске жизни. Вроде бы есть деньги, все, что хочешь. Но нет ощущения жизни, понимания своего предназначения в ней. Многие из нас, как и главная героиня, пытаются найти себя", - отметил Егор Равинский. Это его не первая работа над произведениями Островского. Он уже брался за более раннее творчество драматурга. Пьеса "Невольницы" - из позднего периода. Она считается наименее изученной работой классика. "Захотелось поработать над этим материалом. Пьеса сложная, неоднозначная. Очень интересный образ главной героини", - пояснил свой выбор режиссер.

Для Егора Равинского постановка спектакля в Бресте стала первым опытом сотрудничества с белорусскими театрами. По его словам, дебют получился удачным. "Работалось интересно, мы все были единой командой. Со мной приехали художник-постановщик Алексей Вотяков и известный художник по свету Нарек Туманян. Сказал им, что здесь хороший климат, позитивные люди. Они остались довольны. Весь процесс был комфортным", - подчеркнул режиссер спектакля.

Работа над "Невольницами" длилась около трех месяцев. Результатом брестские зрители остались довольны. После премьерного показа публика искупала актеров в овациях.

Следующие показы пройдут 8 и 27 июня.

 
Теги: Брест
 
 
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В Брестском академическом театре драмы (БАТД) состоялся премьерный показ спектакля "Невольницы", сообщает корреспондент БЕЛТА. Репертуар брестского театра...
 
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