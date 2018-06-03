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Березовский район: водитель, не имеющий права управления, сбил мопедиста и скрылся с места ДТП
04.06.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
02.06.2018 на ул. Сикорского в д. Здитово Березовского района произошло ДТП, в результате которого пострадал 1 человек.
При осуществлении маневра опережения водитель допустил касательное столкновение с двигавшимся в попутном направлении мопедом «NAVIGATOR TX 50 QT-B», под управлением 46-летнего жителя г.Белоозерск, который в результате произошедшего столкновения упал на проезжую часть дороги.
Водитель автомобиля «Рено-Меган» до прибытия сотрудником милиции с места ДТП скрылся. В результате ДТП водителю мопеда были причинены телесные повреждения, последнему на месте ДТП была оказана медицинская помощь, в последующем мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в Белоозерскую городскую больницу. Водитель мопеда на момент совершения ДТП был в застегнутом мотошлеме.
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02.06.2018 на ул. Сикорского в д. Здитово Березовского района произошло ДТП, в результате которого пострадал 1 человек. По предварительной информации: около 08 часов 40...
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