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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам

04.06.2018 10:43 — Разное | Ежедневник  
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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам

За ненадлежащую рекламу Мининформ ограничил доступ к 17 интернет-ресурсам, сообщили в пресс-службе министерства.

На основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", Министерство информации 1 июня 2018 года за размещение ненадлежащей рекламы приняло решение об ограничении доступа к 17 интернет-ресурсам (alfazaem.win, dayu-dengi-v-dolg-minsk.com, dam-dengi.xyz, dam-deneg.casa, dengi-vdolg.info, financehelp.xyz, idengy.com, money-tyt.com, mymoney.by, zaem-v-minske.website, money-gold.win, vdolg24.xyz, get24h7.ru, alfacredit.win, zaimvdolg.com, zzzdengi.com, dengivdolg-vzaem.by).

Посредством данных интернет-сайтов в нарушение установленного порядка предоставлялись микрозаймы неограниченному кругу лиц.

 
 
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За ненадлежащую рекламу Мининформ ограничил доступ к 17 интернет-ресурсам, сообщили в пресс-службе министерства.
 
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