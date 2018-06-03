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"Эта проблема постоянно растет". Как блогер триммер для дачного участка выбирал
Общая тема для всех владельцев загородной недвижимости и дачников в теплый сезон — кто и чем косит траву. Владелец
— Триммер в деревне — вещь в хозяйстве обязательная, — говорит Павел. — Когда я рассматривал триммеры в магазине, то столкнулся с проблемой выбора: есть модели за 150 белорусских рублей, а есть — за 500. Стоит ли переплачивать за бренд, если мне нужно всего лишь раз в две недели выкосить 10−12 соток на участке? И я поехал в гости к эксперту, который знает о триммерах и газонокосилках все, — Василию, автору блога
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