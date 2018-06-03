"Эта проблема постоянно растет". Как блогер триммер для дачного участка выбирал

Общая тема для всех владельцев загородной недвижимости и дачников в теплый сезон — кто и чем косит траву. Владелец автономного дома и блогер по совместительству Павел Береснев на этой неделе выбирал триммер для себя и заодно помог определиться с выбором другим. В видеоблоге «Хата з краю» он разбирался, почему китайская мотокоса будет не хуже брендовой, что недоговаривают продавцы и чем аккумуляторная коса лучше всех остальных.

— Триммер в деревне — вещь в хозяйстве обязательная, — говорит Павел. — Когда я рассматривал триммеры в магазине, то столкнулся с проблемой выбора: есть модели за 150 белорусских рублей, а есть — за 500. Стоит ли переплачивать за бренд, если мне нужно всего лишь раз в две недели выкосить 10−12 соток на участке? И я поехал в гости к эксперту, который знает о триммерах и газонокосилках все, — Василию, автору блога Minimehanik .

Видео с канала «Хата з краю».