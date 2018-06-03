ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Эта проблема постоянно растет". Как блогер триммер для дачного участка выбирал

04.06.2018 10:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Общая тема для всех владельцев загородной недвижимости и дачников в теплый сезон — кто и чем косит траву. Владелец автономного дома и блогер по совместительству Павел Береснев на этой неделе выбирал триммер для себя и заодно помог определиться с выбором другим. В видеоблоге «Хата з краю» он разбирался, почему китайская мотокоса будет не хуже брендовой, что недоговаривают продавцы и чем аккумуляторная коса лучше всех остальных.

— Триммер в деревне — вещь в хозяйстве обязательная, — говорит Павел. — Когда я рассматривал триммеры в магазине, то столкнулся с проблемой выбора: есть модели за 150 белорусских рублей, а есть — за 500. Стоит ли переплачивать за бренд, если мне нужно всего лишь раз в две недели выкосить 10−12 соток на участке? И я поехал в гости к эксперту, который знает о триммерах и газонокосилках все, — Василию, автору блога Minimehanik.

Видео с канала «Хата з краю».

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Березовский район: водитель, не имеющий права управления, сбил мопедиста и скрылся с места ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика