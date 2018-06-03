Xiaomi представила гаджет для медицинских обследований

Компания Xiaomi на своей краудфандинговой платформе представила гаджет под названием HiPee Smart Health Wizard, который поможет пройти медицинское обследование без врача. Об этом сообщает Gizchina.





HiPee Smart Health Wizard может проверять 14 медицинских показателей мочи — например, определять уровень протеина, глюкозы или лейкоцитов в крови. Устройство также умеет обнаруживать почечную и печеночную недостаточность, диабет и некоторые другие заболевания.





Устройство весит всего 40 граммов и включает восемь высокоточных сенсоров японского производства. В аппарат встроен Wi-Fi модуль для связи со смартфоном, в котором отображаются собранные им данные.

По словам создателей гаджета, результаты проведенных им исследований совпадают с результатами из трех разных больниц. Продажи в Китае стартуют 10 июля по ориентировочной цене в 63 доллара.

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