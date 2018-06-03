Около здания университета в Кабуле прогремел взрыв

В Кабуле мощный взрыв прогремел возле Политехнического университета, где в понедельник утром собрались учёные-богословы. Данных о пострадавших и погибших пока нет.

Как сообщают местные СМИ, бомба взорвалась, когда богословы покидали здание, где проходило собрание. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.