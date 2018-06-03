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Около здания университета в Кабуле прогремел взрыв

04.06.2018 11:16 — Разное | ОНТ  
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В Кабуле мощный взрыв прогремел возле Политехнического университета, где в понедельник утром собрались учёные-богословы. Данных о пострадавших и погибших пока нет.

Как сообщают местные СМИ, бомба взорвалась, когда богословы покидали здание, где проходило собрание. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

 
 
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​В Кабуле мощный взрыв прогремел возле Политехнического университета, где в понедельник утром собрались учёные-богословы.
 
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