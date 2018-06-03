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Прямая телефонная линия с начальником областной милиции
04.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
6 июня 2018 года с 11.00 до 13.00 состоится прямая телефонная линия с начальником УВД Гродненского облисполкома генерал-майором милиции Вадимом Ивановичем Синявским.
Задать вопросы начальнику областной милиции можно по телефону 8(0152)79-71-86.
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6 июня 2018 года с 11.00 до 13.00 состоится прямая телефонная линия с начальником УВД Гродненского облисполкома генерал-майором милиции Вадимом...
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