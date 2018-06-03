Драмтеатр Белорусской армии покажет детям спектакль «Принцесса и солдат»

Театр приглашает юных зрителей и их родителей на спектакль с 4 по 7 июня.

Оригинальную пьесу по мотивам произведений Ганса-Христиана Андерсена написал драматург Алексей Дударев.

Ее главные герои – дочка Дюймовочки принцесса Дюми и стойкий оловянный Солдат – противостоят козням крысы Шушеры, ее сыночка Крысана и коварного Чертенка. В этой красивой истории всепобеждающая любовь дает надежду, творит чудеса, превращая отрицательных персонажей в добрых друзей.

ДТБА приглашает юных зрителей и их родителей на спектакль с 4 по 7 июня. А для воспитанников детских домов и интернатов, многодетных семей артисты по традиции будут играть замечательную сказку бесплатно.