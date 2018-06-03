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Драмтеатр Белорусской армии покажет детям спектакль «Принцесса и солдат»

04.06.2018 11:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Драмтеатр Белорусской армии покажет детям спектакль «Принцесса и солдат»
family.by

Театр приглашает юных зрителей и их родителей на спектакль с 4 по 7 июня.

Оригинальную пьесу по мотивам произведений Ганса-Христиана Андерсена написал драматург Алексей Дударев.

Драмтеатр Белорусской армии покажет детям спектакль «Принцесса и солдат» На сцене драмтеатра Белорусской Армии выступят артисты из Гомеля

Ее главные герои – дочка Дюймовочки принцесса Дюми и стойкий оловянный Солдат – противостоят козням крысы Шушеры, ее сыночка Крысана и коварного Чертенка. В этой красивой истории всепобеждающая любовь дает надежду, творит чудеса, превращая отрицательных персонажей в добрых друзей.

ДТБА приглашает юных зрителей и их родителей на спектакль с 4 по 7 июня. А для воспитанников детских домов и интернатов, многодетных семей артисты по традиции будут играть замечательную сказку бесплатно.

 

 

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТБА приглашает юных зрителей и их родителей на спектакль с 4 по 7 июня. А для воспитанников детских домов и интернатов, многодетных семей артисты по традиции будут...
 
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