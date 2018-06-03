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Заблудившуюся под Уздой пенсионерку нашли с помощью квадрокоптера

04.06.2018 11:24 — Разное | БелТА  
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Заблудившуюся под Уздой пенсионерку нашли с помощью квадрокоптера
Фото из архива

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заблудившуюся под Уздой 82-летнюю пенсионерку нашли с помощью квадрокоптера, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблиполкома.

Жительница Узды вышла из дома 30 мая и пропала. Обнаружили женщину 2 июня. "Были определены возможные направления поисков. При их отработке помощь оказали волонтеры, - рассказали в УВД. - На видео с квадрокоптера на одном из участков местности было обнаружено темное пятно, которое могло быть курткой пропавшей. При проверке этого предположения и была найдена пенсионерка. Для оказания необходимой медицинской помощи женщина была незамедлительно направлена в больницу".

Руководство Узденского РОВД благодарит волонтеров за помощь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заблудившуюся под Уздой 82-летнюю пенсионерку нашли с помощью квадрокоптера, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблиполкома. Жительница Узды вышла...
 
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