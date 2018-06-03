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В Германии выясняют обстоятельства нападения в Берлинском кафедральном соборе
В воскресенье там во время службы
В храме находились около ста человек. Полиция попыталась задержать злоумышленника, но тот начал сопротивляться. Силовики применили огонь и ранили нарушителя спокойствия. Мотивы дебошира пока неизвестны, однако о теракте речь не идёт.
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В воскресенье там во время службы посетитель начал размахивать ножом и вести себя агрессивно.
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