В Германии выясняют обстоятельства нападения в Берлинском кафедральном соборе

В воскресенье там во время службы посетитель начал размахивать ножом и вести себя агрессивно.



В храме находились около ста человек. Полиция попыталась задержать злоумышленника, но тот начал сопротивляться. Силовики применили огонь и ранили нарушителя спокойствия. Мотивы дебошира пока неизвестны, однако о теракте речь не идёт.