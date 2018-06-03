Если вы не хотите идти на парад, то парад придет к вам. Тренировки сводной роты почетного караула перемещаются в центр города, поэтому готовьтесь к перекрытым улицам. Семь вечеров в июне, начиная с сегодняшнего, с 21:00 до 23:00 будет ограничено движение транспортных средств (в том числе и общественного транспорта) по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей. Тренировки пройдут 04, 07, 11, 14, 18, 21 и 25 июня. ГАИ предупреждает : выбирайте маршруты движения заранее, мост нужнее для репетиций!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У стелы начинаются тренировки к параду. Дороги перекроют семь раз за месяц Если вы не хотите идти на парад, то парад придет к вам. Тренировки сводной роты почетного караула перемещаются в центр города, поэтому готовьтесь к перекрытым...