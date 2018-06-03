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У стелы начинаются тренировки к параду. Дороги перекроют семь раз за месяц

04.06.2018 10:44 — Разное | KYKY  
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Если вы не хотите идти на парад, то парад придет к вам. Тренировки сводной роты почетного караула перемещаются в центр города, поэтому готовьтесь к перекрытым улицам. Семь вечеров в июне, начиная с сегодняшнего, с 21:00 до 23:00 будет ограничено движение транспортных средств (в том числе и общественного транспорта) по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей. Тренировки пройдут 04, 07, 11, 14, 18, 21 и 25 июня. ГАИ предупреждает: выбирайте маршруты движения заранее, мост нужнее для репетиций!

Читайте по теме: Перекрытые дороги и испорченный асфальт. В Минске начинаются тренировки к параду

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы не хотите идти на парад, то парад придет к вам. Тренировки сводной роты почетного караула перемещаются в центр города, поэтому готовьтесь к перекрытым...
 
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