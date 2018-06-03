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Как получить максимальную выгоду от зарплатного проекта ?

04.06.2018 11:24 — Разное | Myfin  
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Как получить максимальную выгоду от зарплатного проекта ?
Как получить максимальную выгоду от «зарплатного проекта»?

Выгода очевидна для обеих сторон

Для предприятия:

  • минимальный размер комиссии за перечисление денежных средств на счета своих сотрудников – всего 1 белорусский рубль;
  • возможность оформить премиальные карточки Visa Platinum (до 100 карточек) и Visa Infinite (до 20 карточек) без уплаты комиссии. Помимо привилегий, которые дает платежная система VISA, по данным карточкам предусмотрена возможность бесплатно снять наличные в любой стране мира в размере до 1000 белорусских рублей.

Для сотрудников:

  • возможность получить премиальные международные карточки MasterCard World «Моцная картка» или Visa Gold;
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков на территории Беларуси (до 100 белорусских рублей в месяц);
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах Банка БелВЭБ и банкоматах его партнеров;
  • скидки более чем в 4 000 магазинах-партнерах программы «Моцная картка»;
  • возврат денежных средств (кэшбэк) до 2% от суммы ваших ежедневных покупок;
  • многофункциональные Интернет-банк и мобильное приложение Банка БелВЭБ позволят в любой момент провести онлайн операции (от платежа и просмотра баланса, до получения кредита  и оформления депозита). Легко контролировать свои доходы и расходы помогут услуги смс-информирования или push-оповещения.
Зарплатный проект от Банка БелВЭБ – это максимальная выгода для предприятия и сотрудников!

Подробную информацию о тарифном плане «Зарплатный – Деловой» можно получить в отделениях Банка БелВЭБ.

 
 
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Многие белорусские предприятия уже оценили как для себя, так и своих работников преимущества эффективного управления финансами по тарифному плану Зарплатный...
 
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