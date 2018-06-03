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Как получить максимальную выгоду от зарплатного проекта ?
Выгода очевидна для обеих сторон
Для предприятия:
Для сотрудников:
Зарплатный проект от Банка БелВЭБ – это максимальная выгода для предприятия и сотрудников!
Подробную информацию о тарифном плане
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Многие белорусские предприятия уже оценили как для себя, так и своих работников преимущества эффективного управления финансами по тарифному плану Зарплатный...
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