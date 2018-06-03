Нацбанк упростил ведение кассовых операций в иностранной валюте

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Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 мая 2018 г. № 237 «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте на территории Республики Беларусь» (далее – постановление № 237) в рамках исполнения Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7.

В соответствии с постановлением № 237 также предусматривается возможность приложения к отчету об израсходованных суммах иностранной валюты в служебной командировке за границу посадочного талона, оформленного в электронном виде и распечатанного на бумаге.

Данное решение связано с широким распространением в настоящее время практики приобретения электронных билетов и использования пассажирами при регистрации и посадке планшетов, смартфонов и других электронных устройств.

Кроме того, постановлением № 237 субъектам хозяйствования предоставляется право самостоятельно принимать меры по обеспечению сохранности наличной иностранной валюты в кассе, а также при ее доставке в банки и из банков.

Постановление № 237 вступило в силу 3 июня 2018 г.