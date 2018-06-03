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Нацбанк упростил ведение кассовых операций в иностранной валюте
Соответствующее решение принято постановлением Правления
В соответствии с постановлением № 237 также предусматривается возможность приложения к отчету об израсходованных суммах иностранной валюты в служебной командировке за границу посадочного талона, оформленного в электронном виде и распечатанного на бумаге.
Данное решение связано с широким распространением в настоящее время практики приобретения электронных билетов и использования пассажирами при регистрации и посадке планшетов, смартфонов и других электронных устройств.
Кроме того, постановлением № 237 субъектам хозяйствования предоставляется право самостоятельно принимать меры по обеспечению сохранности наличной иностранной валюты в кассе, а также при ее доставке в
Постановление № 237 вступило в силу 3 июня 2018 г.
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В Беларуси субъектам хозяйствования предоставляется право не использовать печати при совершении кассовых операций с наличной иностранной валютой.
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