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Путин рассказ о цели России в отношении ЕС

04.06.2018 10:45 — Разное | UDF  
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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Российский президент Владимир Путин рассказал, что у страны нет цели разобщить Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Владимир Путин дал интервью в преддверии своего визита в Вену. По его словам, российская сторона не преследует цели что-то или кого-то разобщить в ЕС.

«Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что власти Австрии введут ограничения на полеты над Веной в связи с визитом российского президента Путина 5 июня. Для обеспечения безопасности в воздухе и на земле будут задействованы десять самолетов и семь вертолетов, разведывательный радар и 800 солдат.

 
 
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Российский президент Владимир Путин рассказал, что у страны нет цели разобщить Европейский союз.
 
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