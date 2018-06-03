Путин рассказ о цели России в отношении ЕС

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РИА «Новости»

Как отмечается,дал интервью в преддверии своего визита в Вену. По его словам, российская сторона не преследует цели что-то или кого-то разобщить в ЕС.— заявил Путин.Ранее сообщалось, что власти Австрии введут ограничения на полеты над Веной в связи с визитом российского президента Путина 5 июня. Для обеспечения безопасности в воздухе и на земле будут задействованы десять самолетов и семь вертолетов, разведывательный радар и 800 солдат.