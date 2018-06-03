Если личность бытового хулигана не установлена, будет отвечать собственник жилья

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Об этомпресс-служба ведомства.В Генпрокуратуре отметили, что введенная в 2014 году схема, при которой милиция передавала сведения о хулиганстве, а коммунальники имели право оштрафовать бытовых хулиганов, оказалась неэффективной.— отметили в Генпрокуратуре.В ведомстве считают, что коммунальники больше заняты контролем соблюдения технических регламентов, но «не проявляют активности в реализации своих прав на ведение административного процесса по фактам нарушения гражданами правил проживания в многоквартирных домах». Кроме того, большинство должностных лиц из различных жилищно-эксплуатационных организаций не обладают необходимыми знаниями о ведении административного процесса по правонарушениям, связанным с бытовым хулиганством.В Генпрокуратуре подчеркнули, что выявлены факты несоблюдения сроков рассмотрения заявлений и волокиты, которые приводили к непривлечению виновных к ответственности, незаконного прекращения административных производств.заявили в ведомстве.С этой целью Генеральная прокуратура инициирует введение административной ответственности за совершение хулиганских действий, нарушающих покой граждан по месту жительства, предусмотрев при неустановлении нарушителя общественного порядка ответственность собственника (нанимателя) жилого помещения, с предоставлением права на составление протоколов сотрудникам органов внутренних дел.В ведомстве считают, это позволит оперативно реагировать на факты нарушений, устранить проблему отказа нарушителей в доступе в жилое помещение, повысит уровень правовой защищенности граждан.Ежегодно около 40 тысяч жалоб поступают в правоохранительные и другие госорганы на хулиганское поведение соседей в ночное время (ремонтные работы, шум, громкая музыка и т.п.). По итогам 2017 года лишь восьмая часть заявлений (5,1 тыс.) получила правовую оценку. Остальные факты нарушений «домашними хулиганами» правил общего проживания остались без надлежащего реагирования. Например, на момент проверки в апреле 2018 года в 10 из 22 районов Минской области при наличии жалоб граждан не зафиксировано ни одного факта привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 21.16 КоАП (Нарушение правил пользования жилыми помещениями).