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У российской экономики отказала промышленность

04.06.2018 10:28 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: ТАСС
Май принес российской экономике новые проблемы в производственном секторе: вместо ускорения роста до темпов выше мировых из стагнации промышленность скатывается в рецессию.

Индекс деловой активности на промпредприятиях, оценивающий объемы производства, число занятых и количество заказов, упал 51,3 до 49,8 пункта и впервые почти за два года оказался ниже черты в 50 баллов, отделяющей рост от сжатия.

Как сообщает в ежемесячном исследовании IHS Markit, рост производства на фабриках и заводах замедлился практически до нуля и стал минимальным с октября 2017 года.

Прирост нового бизнеса в производственном сектора стал рекордно низким за 22 месяца, а закупочная активность начала падать впервые с октября прошлого года.

Объем экспортных заказов сократился до 4-месячного минимума. Вслед за падением спроса пятый месяц подряд промпредприятия сокращали штат.

Одновременно со сжатием спроса промышленность столкнулась с резким ростом затрат, отмечает экономист IHS Markit Сиан Джонс: из-за падения рубля подорожало импортное сырье и оборудование, а инфляция на уровне производственных издержек стала рекордной с сентября 2015 года.

С экономикой "явно что-то пошло не так", констатирует директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов, причем процесс начался еще до введения санкций.

К концу марта, согласно данным Росстата, доля убыточных компаний в стране, выросла 34,9% это рекорд с первого квартала 2016 года, когда экономика находилась на дне цикла, а цены на нефть опускались ниже 30 долларов за баррель.

Сверхприбыли продолжают концентироваться в добыче сырья (рост на 38% за год), тогда как в обрабатывающем секторе финансовый результат практически не растет (2,1%), а торговле, сельском хозяйстве и строительстве заметно падает.

На лицо "однозначный тренд в сторону увеличения нашей сырьевой ориентации", а жесткое бюджетное правило только усугубляет эту тенденцию, говорит Тремасов: Минфин изымает в резервы все валютные доходы, которые экономика получает от цен на нефть выше 40 долларов за баррель, в результате страна "с трудом сводит концы с концами".

"Выстроенная макроэкономическая конструкция не работает и ведёт экономику к очередной рецессии", - делает вывод Тремасов: системе угрожают не риски макроэкономической стабильности (инфляция, бюджетный дефицит), а риски, которые генерирует слабый внутренний спрос и отсутствие роста экономики.

"Всё это ведёт к ухудшению финансового состояния многих компаний, которые время от времени приходится спасать, в том числе, и на деньги налогоплательщиков", - резюмирует эксперт.

 
 
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Май принес российской экономике новые проблемы в производственном секторе.
 
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