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Правительство Армении собирается реализовывать идеи "бархатной революции", видя в них "постоянную политическую реальность" – документ

04.06.2018 11:02 — Разное | Интерфакс  
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Новое правительство Армении представило свою программу. Документ, размещенный на сайте правительства, содержит 29 страниц и семь разделов.

В разделе основных направлений деятельности правительства отмечается, что ключевой целью деятельности правительства республики является закрепление ценностей ненасильственной, "бархатной революции" в апреле-мае 2018 года в Армении в качестве основы общественных и национальных отношений и реализация идей революции в качестве постоянной политической реальности.

В этом контексте ключевое значение имеют формирование правительства исключительно посредством свободного волеизъявления народа, подчеркивается в документе.

"Национальное единство и гражданская солидарность на основе верховенства права и равенства всех перед законом, обеспечение внутренней и внешней безопасности Армении, последовательное повышение уровня безопасности Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики", - говорится в программе.

Там отмечается, что внеочередные парламентские выборы следует провести максимум в течение одного года.

Обсуждение программы правительства в Национальном Собрании Армении состоится 7 июня.

 
 
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Новое правительство Армении представило свою программу. Документ, размещенный на сайте правительства, содержит 29 страниц и семь разделов.
 
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