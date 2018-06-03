Новое правительство Армении представило свою программу. Документ, размещенный на сайте правительства, содержит 29 страниц и семь разделов.

В разделе основных направлений деятельности правительства отмечается, что ключевой целью деятельности правительства республики является закрепление ценностей ненасильственной, "бархатной революции" в апреле-мае 2018 года в Армении в качестве основы общественных и национальных отношений и реализация идей революции в качестве постоянной политической реальности.

В этом контексте ключевое значение имеют формирование правительства исключительно посредством свободного волеизъявления народа, подчеркивается в документе.

"Национальное единство и гражданская солидарность на основе верховенства права и равенства всех перед законом, обеспечение внутренней и внешней безопасности Армении, последовательное повышение уровня безопасности Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики", - говорится в программе.

Там отмечается, что внеочередные парламентские выборы следует провести максимум в течение одного года.

Обсуждение программы правительства в Национальном Собрании Армении состоится 7 июня.