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Учение ОДКБ "Взаимодействие-2018" пройдет в октябре в Киргизии

04.06.2018 10:50 — Разное | Интерфакс  
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Совместное учение коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018" состоится в октябре в Киргизии в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2018", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Делегация ЦВО прибыла в Бишкек, где военные делегации шести стран - Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана - обсудят предстоящее учение КСОР ОДКБ.

Во время переговоров будет проработан замысел учения, состав привлекаемых сил и средств от каждого государства, порядок розыгрыша основных эпизодов и вопросы доставки личного состава и военной техники в Киргизию.

Ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщал, что до конца года объединенное стратегическое командования войск примет участие в пяти международных учениях, как на территории России, так и за ее пределами, помимо "Взаимодействия-2018" и "Нерушимого братства-2018" это "Мирная миссия-2018", "Рубеж-2018", "Иссык-Куль-Антитеррор-2018",

 
 
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Совместное учение коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018"...
 
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