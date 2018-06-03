Совместное учение коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018" состоится в октябре в Киргизии в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2018", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Делегация ЦВО прибыла в Бишкек, где военные делегации шести стран - Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана - обсудят предстоящее учение КСОР ОДКБ.

Во время переговоров будет проработан замысел учения, состав привлекаемых сил и средств от каждого государства, порядок розыгрыша основных эпизодов и вопросы доставки личного состава и военной техники в Киргизию.

Ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщал, что до конца года объединенное стратегическое командования войск примет участие в пяти международных учениях, как на территории России, так и за ее пределами, помимо "Взаимодействия-2018" и "Нерушимого братства-2018" это "Мирная миссия-2018", "Рубеж-2018", "Иссык-Куль-Антитеррор-2018",