Французская полиция вновь ликвидирует стихийные лагеря мигрантов в Париже

На этот раз расселяют стоянки беженцев возле каналов Сан-Мартен и Порт-де-ла-Шапель.



Спецоперация проходит мирно: людей под присмотром полиции вывозят в места временного проживания. Затем специалисты определят, присваивать ли им официально статус беженцев. На минувшей неделе силовики эвакуировали один из крупнейших лагерей мигрантов в городе – там проживали около 1700 человек.