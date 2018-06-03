|
Французская полиция вновь ликвидирует стихийные лагеря мигрантов в Париже
На этот раз расселяют стоянки беженцев возле каналов Сан-Мартен и Порт-де-ла-Шапель.
Спецоперация проходит мирно: людей под присмотром полиции вывозят в места временного проживания. Затем специалисты определят, присваивать ли им официально статус беженцев. На минувшей неделе силовики эвакуировали один из крупнейших лагерей мигрантов в городе – там проживали около 1700 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже второй раз за неделю.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)