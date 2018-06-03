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Французская полиция вновь ликвидирует стихийные лагеря мигрантов в Париже

04.06.2018 11:51 — Разное | ОНТ  
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На этот раз расселяют стоянки беженцев возле каналов Сан-Мартен и Порт-де-ла-Шапель.

Спецоперация проходит мирно: людей под присмотром полиции вывозят в места временного проживания. Затем специалисты определят, присваивать ли им официально статус беженцев. На минувшей неделе силовики эвакуировали один из крупнейших лагерей мигрантов в городе – там проживали около 1700 человек.

 
 
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