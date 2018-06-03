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Мининформ заблокировал 17 интернет-ресурсов
Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 17 сайтам за ненадлежащую рекламу.
С 1 июня 2018 года принято решение ограничить доступ к 17 интернет-ресурсам. Вход на сайты (alfazaem.win, dayu-dengi-v-dolg-minsk.com, dam-dengi.xyz, dam-deneg.casa, dengi-vdolg.info, financehelp.xyz, idengy.com, money-tyt.com, mymoney.by, zaem-v-minske.website, money-gold.win, vdolg24.xyz, get24h7.ru, alfacredit.win, zaimvdolg.com, zzzdengi.com, dengivdolg-vzaem.by) запретили из-за размещённой на них ненадлежащей рекламы. С помощью перечисленных интернет-ресурсов предоставлялись микрозаймы неограниченному кругу лиц.
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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 17 сайтам за ненадлежащую рекламу.
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