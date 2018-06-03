Житель Слуцка утонул, когда отдыхал с гостями со свадьбы



Фото: Алесь Достанко

В воскресенье, 3 июня, около 18 часов, в заводи около дамбы в районе Михайловского кафедрального собора утонул 51-летний житель Слуцка. Он отдыхал у воды с родственниками из России, которые приехали на свадьбу.

Об этом «Кур'еру» рассказал Андрей Вайтихович, следователь Слуцкого РОСК.

По его словам, один из отдыхавших искупался и сказал, что лезть в воду не стоит — там водоросли. Но случчанин не послушал и всё же решил поплавать. Когда он начал тонуть, двое мужчин бросились его спасать.

Под водой случчанин находился примерно 5 минут. Когда его вытянули, он был уже мёртв, его ноги были опутаны водорослями.

Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины его смерти.