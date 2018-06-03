﻿ Житель Слуцка утонул, когда отдыхал с гостями со свадьбы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Слуцка утонул, когда отдыхал с гостями со свадьбы

04.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
Размер текста:
A
A
A
Житель Слуцка утонул, когда отдыхал с&nbsp;гостями со&nbsp;свадьбы
Фото: Алесь Достанко
  • Новые объявления

    • СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.

    ***

    КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17

    ***

    БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)

В воскресенье, 3 июня, около 18 часов, в заводи около дамбы в районе Михайловского кафедрального собора утонул 51-летний житель Слуцка. Он отдыхал у воды с родственниками из России, которые приехали на свадьбу.

Об этом «Кур'еру» рассказал Андрей Вайтихович, следователь Слуцкого РОСК.

По его словам, один из отдыхавших искупался и сказал, что лезть в воду не стоит — там водоросли. Но случчанин не послушал и всё же решил поплавать. Когда он начал тонуть, двое мужчин бросились его спасать.

Под водой случчанин находился примерно 5 минут. Когда его вытянули, он был уже мёртв, его ноги были опутаны водорослями.

Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины его смерти.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото: Алесь Достанко Самое важное Лучшие фотографии мая-2018 в Слуцке Монашка ордена святой Ядвиги рассказала о работе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ заблокировал 17 интернет-ресурсов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика