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На трассе М1 в Борисовском районе Opel опрокинулся в кювет: пострадали женщина и ребенок
Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло 3 июня, около 17.50, в Борисовском районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД.
По предварительной информации, 51-летняя водитель Opel Zafira ехала по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 454-м километре дороги она неправильно выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП женщина и 14-летний пассажир (ученик 8-го класса) получили травмы различной степени и были госпитализированы.
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Авария произошла 3 июня, около 17.50, в Борисовском районе.
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