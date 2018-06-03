На трассе М1 в Борисовском районе Opel опрокинулся в кювет: пострадали женщина и ребенок

Два человека получили травмы в ДТП, которое произошло 3 июня, около 17.50, в Борисовском районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД.



Фото: УГАИ МВД

По предварительной информации, 51-летняя водитель Opel Zafira ехала по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 454-м километре дороги она неправильно выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.



Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП женщина и 14-летний пассажир (ученик 8-го класса) получили травмы различной степени и были госпитализированы.