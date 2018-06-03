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В Светлогорске Ford снес фонарный столб, водитель с места ДТП сбежал (или соврал)
ДТП произошло 3 июня в 15.30 на выезде с путепровода в районе хлебозавода. Ford Galaxy ударился о фонарный столб — и он рухнул на крышу автомобиля.
Сотрудники ГАИ обнаружили возле машины мужчину, который представился владельцем транспортного средства. Внятно описать инспекторам картину произошедшего он не смог: якобы в момент аварии дремал на заднем сиденье, а за рулем минивена находился другой человек, но к моменту прибытия инспекторов он сбежал.
ГАИ предстоит провести проверку и установить истину.
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Сотрудники ГАИ обнаружили возле машины мужчину, который представился владельцем транспортного средства. Внятно описать инспекторам картину произошедшего он не...
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