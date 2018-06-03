На набережной Свислочи возле Зыбицкой установят видеонаблюдение

Набережную реки Свислочь в районе улицы Зыбицкой в Минске оборудуют системой видеонаблюдения, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор КУП «Мiнская спадчына» Александр Кохан, сообщает БЕЛТА .

По словам Александра Кохана, такая мера направлена на обеспечение общественной безопасности в районе «тусовочной» улицы Зыбицкая.

— Вопрос поддержания правопорядка в ночное время на этой территории остается актуальным. Работа в этом направлении ведется администрацией района и силами РУВД, ГУВД. Проведена встреча с субъектами хозяйствования, которые обслуживают объекты общественного питания. Совместно с РУВД определено, что территория набережной реки между линией застройки и зеленой зоной будет оборудована видеонаблюдением, — сказал он.

Напомним, достигнута также договоренность, что музыканты здесь будут выступать только до 23.00 . После этого для посетителей заведений включат фоновую музыку. Усилено патрулирование территории.