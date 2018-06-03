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Министерство информации ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам

04.06.2018 12:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Министерство информации ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам
Фото из открытых источников

Решение о блокировке выносилось в соответствии со статьями 38 и 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», сообщает БЕЛТА. Все сайты были заблокированы из-за размещения на них ненадлежащей рекламы. 

Министерство информации ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам В Беларуси заблокировали два сайта с рекламой БАДов и виагры

Данные интернет-ресурсы предоставляли гражданам микрозаймы, при этом нарушая установленный порядок данной процедуры. 

 
 
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Решение об ограничении доступа было принято на основании письменных уведомлений Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
 
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