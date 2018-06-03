Водитель Opel погиб в аварии в Борисовском районе

Один человек погиб, ещё один госпитализирован в результате столкновения двух легковых автомобилей около деревни Полелюм, сообщает МЧС.

3 июня под Борисовом произошло ДТП с участием Volkswagen и Opel. Водитель Opel скончался на месте. Прибывшие к месту аварии подразделения МЧС деблокировали из Оpel пассажирку 1986 года рождения. Пострадавшая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Водитель Volkswagen не пострадал.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.