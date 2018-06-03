﻿ IT-технологии во все сферы жизни: в Кричеве внедряют проект «Умный город». 21.by
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IT-технологии во все сферы жизни: в Кричеве внедряют проект «Умный город»

04.06.2018 12:21 — Разное | ОНТ  
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В райцентре уже работает первая в области единая диспетчерская служба. По номеру «105» можно сообщить о любой коммунальной проблеме. А компьютерная программа определит проблемные дома и поможет оценить качество обслуживания.

Фотографию со смартфона можно отправить на специальный сайт. Что касается школ, то здесь внедрены электронные дневники и система электронных пропусков. А у фельдшеров скорой есть возможность получить онлайн консультацию врачей районной больницы, к примеру, по расшифровке кардиограммы пациента.

Ирина Евдокименко, руководитель рабочей группы регионального проекта «Кричев – малый умный город»: «Кричевский район готов стать экспериментальной площадкой для внедрения IT-технологий. Так, сегодня совместно с учёными мы разрабатываем геоинформационную систему, уже провели аэрофотосъёмку. Такая электронная карта с детальной проработкой инфраструктуры наверняка будет интересна инвесторам».

IT-технологии в Кричеве задействуют и в сфере туризма: сейчас разрабатывается электронный гид. В коммунальной сфере на очереди внедрение умной системы уличного освещения. Совместно с учёными Академии наук районные власти продолжают работу над проектом, который уже получил название «Кричев – малый умный город».

 
 
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​В райцентре уже работает первая в области единая диспетчерская служба.
 
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