В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске сегодня из-за подготовки к параду ограничат движение Ограничение в связи с тренировкой сводной роты почетного караула вводится на участке проспекта Машерова от ул. Даумана до пр. ...

Ограничение в связи с тренировкой сводной роты почетного караула вводится на участке проспекта Машерова от ул. Даумана до пр.Победителей с 9 до 11 вечера.Такое же ограничение на этом участке будет вводится также 7, 11, 14, 18, 21 и 25 июня.Кроме этого, во вторник 5 июня с 5.30 до 5.50 утра будет ограничено движение по внутреннему кольцуМКАД от Скорины до Байкальской, а 7 июня с 20.00 до 20.30 движение будет ограничено на внешнем кольце МКАД от Байкальской до Скорины.ГАИ просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрутов.