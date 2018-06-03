В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белгидромет: 5 июня — кратковременные дожди и до +22°С В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали sb.by, что 5...

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды проинформировали sb.by, что 5 июня ожидается переменная облачность. В отдельных районах страны будут кратковременные дожди, грозы. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, в отдельных районах — до 15-20 метров в секунду.По прогнозам ночью температура будет колебаться в диапазоне +6…+12°С. А днем воздух прогреется до +14…+19°С. По югу страны теплее: там ожидается +13…17°С ночью и +20...+22°С днем.6 и 7 июня будет схожий температурный фон. Однако на торфяниках в Брестской области ночью возможны даже слабые заморозки на почве.