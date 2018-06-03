В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трое погибли при взрыве возле политеха в Кабуле Предварительно, террорист-смертник подорвал себя неподалеку от группы религиозных деятелей, которые собрались неподалеку от университета, чтобы участвовать...

Предварительно, террорист-смертник подорвал себя неподалеку от группы религиозных деятелей, которые собрались неподалеку от университета, чтобы участвовать в конференции по безопасности.Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок.