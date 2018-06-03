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Трое погибли при взрыве возле политеха в Кабуле
04.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Предварительно, террорист-смертник подорвал себя неподалеку от группы религиозных деятелей, которые собрались неподалеку от университета, чтобы участвовать в конференции по безопасности.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок.
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Предварительно, террорист-смертник подорвал себя неподалеку от группы религиозных деятелей, которые собрались неподалеку от университета, чтобы участвовать...
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