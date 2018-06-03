В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Веру Глаголеву посмертно наградили почетным призом кинофестиваля «Кинотавр» Тут же состоялся показ ее последнего фильма «Не чужие» (авторское название – «Глиняная яма»), к съемкам которого Вера приступила за пять месяцев до своей...

Тут же состоялся показ ее последнего фильма «Не чужие» (авторское название – «Глиняная яма»), к съемкам которого Вера приступила за пять месяцев до своей смерти от рака. Фильм завершила ее подруга Наталья Иванова.Уникальность Веры Глаголевой в том, что она сумела стать выдающимся кинорежиссером и актрисой, так и не получив актерского образования. Ее актерский талант настолько впечатлил Анатолия Эфроса, что он позвал ее в свой Театр на Малой Бронной. Жаль, что тогдашний муж Родион Нахапетов ее отговорил.Зато она полностью реализовалась в кино. Ее хрупкий поэтичный образ, исполненный внутренней силы (мастер спорта по стрельбе из лука, выступала за юношескую сборную столицы!), удивительно совпал с идеалом советского кинематографа 1970-1980-ых годов.Лучшей ее ролью считается роль фотокорреспондентки Елены Павловны Журавлевой в мелодраме Виталия Мельникова «Выйти замуж за капитана». За эту роль она была признана лучшей актрисой 1986 года по опросу журнала «Советский экран».