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Веру Глаголеву посмертно наградили почетным призом кинофестиваля «Кинотавр»

04.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Тут же состоялся показ ее последнего фильма «Не чужие» (авторское название – «Глиняная яма»), к съемкам которого Вера приступила за пять месяцев до своей смерти от рака. Фильм завершила ее подруга Наталья Иванова.  

Уникальность Веры Глаголевой в том, что она сумела стать выдающимся кинорежиссером и актрисой, так и не получив актерского образования. Ее актерский талант настолько впечатлил Анатолия Эфроса, что он позвал ее в свой Театр на Малой Бронной. Жаль, что тогдашний муж Родион Нахапетов ее отговорил.

Зато она полностью реализовалась в кино. Ее хрупкий поэтичный образ, исполненный внутренней силы (мастер спорта по стрельбе из лука, выступала за юношескую сборную столицы!), удивительно совпал с идеалом советского кинематографа 1970-1980-ых годов. 


Лучшей ее ролью считается роль фотокорреспондентки Елены Павловны Журавлевой в мелодраме Виталия Мельникова «Выйти замуж за капитана». За эту роль она была признана лучшей актрисой 1986 года по опросу журнала «Советский экран». 


 
 
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Тут же состоялся показ ее последнего фильма «Не чужие» (авторское название – «Глиняная яма»), к съемкам которого Вера приступила за пять месяцев до своей...
 
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