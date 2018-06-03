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ФОТОФАКТ: упавшего под Минском пилота паратрайка насквозь пробило бревном

04.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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ФОТО: МЧС

ЧП произошло вечером в лесном массиве возле деревни Лошаны в Минском районе. По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа летательного аппарата.

Скриншот из сюжета АТН

Прибывшие на место аварии спасатели обрезали пробившее тело пилота бревно и передали экстремала медикам.

Скриншот из сюжета АТН

Те прооперировали мужчину и извлекли из его плеча кусок дерева. 


Причем несмотря кажущуюся кошмарность полученных травм жизни пилота ничто не угрожает, жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды оказались не задеты.



 Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.


 
 
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ФОТО: МЧС ЧП произошло вечером в лесном массиве возле деревни Лошаны в Минском районе. По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа...
 
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