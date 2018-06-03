ФОТО: МЧС

Скриншот из сюжета АТН

Скриншот из сюжета АТН

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ФОТОФАКТ: упавшего под Минском пилота паратрайка насквозь пробило бревном ФОТО: МЧС ЧП произошло вечером в лесном массиве возле деревни Лошаны в Минском районе. По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа...

ЧП произошло вечером в лесном массиве возле деревни Лошаны в Минском районе. По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа летательного аппарата.Прибывшие на место аварии спасатели обрезали пробившее тело пилота бревно и передали экстремала медикам.Те прооперировали мужчину и извлекли из его плеча кусок дерева.Причем несмотря кажущуюся кошмарность полученных травм жизни пилота ничто не угрожает, жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды оказались не задеты.Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.