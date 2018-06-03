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ФОТОФАКТ: упавшего под Минском пилота паратрайка насквозь пробило бревном
04.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
ФОТО: МЧС
ЧП произошло вечером в лесном массиве возле деревни Лошаны в Минском районе. По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа летательного аппарата.
Скриншот из сюжета АТН
Прибывшие на место аварии спасатели обрезали пробившее тело пилота бревно и передали экстремала медикам.
Скриншот из сюжета АТН
Те прооперировали мужчину и извлекли из его плеча кусок дерева.
Причем несмотря кажущуюся кошмарность полученных травм жизни пилота ничто не угрожает, жизненно важные органы и крупные кровеносные сосуды оказались не задеты.
Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.
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ФОТО: МЧС ЧП произошло вечером в лесном массиве возле деревни Лошаны в Минском районе. По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа...
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