|
В Ганцевичском районе убило током лесника
04.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк прокомментировал:
- Погибший работал лесником. 1 июня примерно в 07.30 он выехал из своего дома на велосипеде в лес по работе, но не прибыл к месту назначения. В 15.00 того же дня труп мужчины обнаружил электромонтер, прибывший для проверки исправности электросети. На месте, где случилась трагедия, оборвались электропровода от падения на них дерева. При осмотре трупа мужчины следователем обнаружены признаки поражения его электричеством.
По данному факту Ганцевичским РОСК проводится проверка. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Изъята документация по охране труда и техническая документация.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк прокомментировал: - Погибший работал лесником. 1 июня примерно в 07.30 он выехал из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)