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Пропавшую пенсионерку нашли в лесу благодаря квадрокоптеру

04.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Изображение носит иллюстративный характер

"Во время проведения разыскных мероприятий были определены возможные направления поисков женщины. Во время самих поисков неоценимую помощь оказали волонтеры. Также была задействована техника", - рассказал подробности начальник отделения уголовного розыска Узденского РОВД Виталий Лашкевич.

При просмотре записей с квадрокоптера на одном из участков местности удалось рассмотреть темное пятно, которое было похоже на куртку пропавшей. Специалисты выдвинулись в указанную точку и здесь же обнаружили пенсионерку. Обессиленную 82-летнюю женщину незамедлительно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Скорее всего, выйдя из населенного пункта, пожилая женщина потеряла ориентацию и заблудилась. Руководство Узденского РОВД благодарит волонтеров за активную жизненную позицию и оказание помощи в проведении мероприятий по розыску пропавшей.

 
 
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Изображение носит иллюстративный характер "Во время проведения разыскных мероприятий были определены возможные направления поисков женщины. Во...
 
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