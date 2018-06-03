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Олег Дулуб: сейчас мне лучше отдохнуть, осмыслить то, что произошло

04.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото: football.by

В коротком комментарии пресс-службе БАТЭ специалист заявил, что «с пониманием отнесся к решению клубного руководства по поводу прекращения дальнейшего сотрудничества» и, кроме того, пожелал борисовскому клубу удачи в чемпионате Беларуси и еврокубках.

А говоря по поводу своих дальнейших планов, Олег Дулуб сказал, что пока не собирается искать новое место работы. «Думаю, что сейчас мне лучше отдохнуть, осмыслить то, что произошло, ну а что будет потом, - посмотрим», - цитирует тренера сайт football.by.

Напомним, новость об увольнении Олега Дулуба из БАТЭ появилась накануне. На официальном сайте чемпиона данный шаг объяснили отрицательными результатами в последних матчах, а также обеспокоенностью за состояние команды в преддверии еврокубков.
 
Теги: Новости
 
 
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Фото: football.by В коротком комментарии пресс-службе БАТЭ специалист заявил, что «с пониманием отнесся к решению клубного руководства по поводу прекращения...
 
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