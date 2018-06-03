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Олег Дулуб: сейчас мне лучше отдохнуть, осмыслить то, что произошло
04.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
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В коротком комментарии
А говоря по поводу своих дальнейших планов, Олег Дулуб сказал, что пока не собирается искать новое место работы. «Думаю, что сейчас мне лучше отдохнуть, осмыслить то, что произошло, ну а что будет потом, - посмотрим», - цитирует тренера сайт
Напомним, новость об увольнении Олега Дулуба из БАТЭ появилась накануне. На
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Фото: football.by В коротком комментарии пресс-службе БАТЭ специалист заявил, что «с пониманием отнесся к решению клубного руководства по поводу прекращения...
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