В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полиция Берлина не рассматривает инцидент в соборе как теракт ...

Известно, что 53-летний гражданин Австрии, выкрикивавший агрессивные лозунги, размахивал в соборе ножом. Когда его пытались задержать, он оказал сопротивление. И в результате полицейский открыл огонь.Представитель правоохранительных органов Берлина Валеска Якубовски рассказала корреспонденту, что сообщение в правоохранительные органы поступило ориентировочно в 16.00 по местному времени. Около 100 человек были эвакуированы из Берлинского кафедрального собора., – сказала Валеска Якубовски.