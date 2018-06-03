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Полиция Берлина не рассматривает инцидент в соборе как теракт

04.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Полицейский открыл огонь в Берлинском кафедральном соборе‍
Известно, что 53-летний гражданин Австрии, выкрикивавший агрессивные лозунги, размахивал в соборе ножом. Когда его пытались задержать, он оказал сопротивление. И в результате полицейский открыл огонь.

Представитель правоохранительных органов Берлина Валеска Якубовски рассказала корреспонденту ТАСС, что сообщение в правоохранительные органы поступило ориентировочно в 16.00 по местному времени. Около 100 человек были эвакуированы из Берлинского кафедрального собора. «После этого двое коллег подошли к дебоширу, один из них был вынужден открыть огонь, он ранил нарушителя спокойствия в ногу, но попал и в другого полицейского», – сказала Валеска Якубовски.


 
 
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