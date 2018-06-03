В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прокуратура предлагает штрафовать за хулиганство в быту и предоставить милиции право составления протоколов В Генеральной прокуратуре считают неэффективным утвержденный в 2014 году порядок взаимодействия правоохранителей, эксплуатирующих организаций и санитарных...

В Генеральной прокуратуре считают неэффективным утвержденный в 2014 году порядок взаимодействия правоохранителей, эксплуатирующих организаций и санитарных служб при соблюдении правил пользования жилыми помещениями.», - заявили вТам подчеркивают, что эксплуатирующие организации не проявляют активности в реализации своих прав на ведение административного процесса по фактам бытового хулиганства, а должностные лица таких организаций не обладают необходимыми в этой сфере знаниями.», - говорится в сообщении прокуратуры.В Генпрокуратуре видят решение проблемы в разграничении компетенции по вопросам бытового хулиганства между эксплуатирующими организациями и органами внутренних дел, в законодательном закреплении за милицией полномочий на ведение административного процесса по таким фактам.Кроме того, министру жилищно-коммунального хозяйства направлено представление, в котором предложено разработать обучающую программу по вопросам ведения административного процесса.», - подытожили в Генеральной прокуратуре.