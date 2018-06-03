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Прокуратура предлагает штрафовать за хулиганство в быту и предоставить милиции право составления протоколов

04.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В Генеральной прокуратуре считают неэффективным утвержденный в 2014 году порядок взаимодействия правоохранителей, эксплуатирующих организаций и санитарных служб при соблюдении правил пользования жилыми помещениями. 

«Поскольку факты бытового хулиганства, как правило, происходят в ночное время, граждане обращаются за помощью в органы внутренних дел. Их сотрудники выбывают на места, выясняют обстоятельства нарушений. Полученные в ходе проверки материалы о нарушении правил пользования жилыми помещениями направляются для рассмотрения в эксплуатирующие организации, где остаются без надлежащего реагирования», - заявили в Генпрокуратуре.

Там подчеркивают, что эксплуатирующие организации не проявляют активности в реализации своих прав на ведение административного процесса по фактам бытового хулиганства, а должностные лица таких организаций не обладают необходимыми в этой сфере знаниями.

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«Выявлены факты несоблюдения сроков рассмотрения заявлений и волокиты, которые приводили к непривлечению виновных к ответственности, незаконного прекращения административных производств», - говорится в сообщении прокуратуры.

В Генпрокуратуре видят решение проблемы в разграничении компетенции по вопросам бытового хулиганства между эксплуатирующими организациями и органами внутренних дел, в законодательном закреплении за милицией полномочий на ведение административного процесса по таким фактам.

Кроме того, министру жилищно-коммунального хозяйства направлено представление, в котором предложено разработать обучающую программу по вопросам ведения административного процесса. 

«В этих целях Генеральная прокуратура инициирует введение административной ответственности за совершение хулиганских действий, нарушающих покой граждан по месту жительства, предусмотрев при неустановлении нарушителя общественного порядка ответственность собственника (нанимателя) жилого помещения, с предоставлением права на составление протоколов сотрудникам органов внутренних дел», - подытожили в Генеральной прокуратуре. 


 
Теги: Минск
 
 
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В Генеральной прокуратуре считают неэффективным утвержденный в 2014 году порядок взаимодействия правоохранителей, эксплуатирующих организаций и санитарных...
 
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