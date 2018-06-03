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Число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 25
04.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Людей эвакуируют из потенциально опасных районов Гватемалы. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 650 человек.
О том, что последствия проснувшегося Фуэго носят масштабный характер, говорит тот факт, что так или иначе вулкан коснулся примерно 1,7 миллиона жителей. Всего в Гватемале живет порядка 16,6 миллиона человек.
В стране повсеместно объявлен высокий уровень опасности. В трех департаментах он достиг наивысшей отметки. Международный аэропорт столицы Аурора прекратил работу.
Столбы пепла и дыма, которые извергает вулкан, достигают высоты 10 километров. Ветер раздувает их со скоростью 40 км/ч.
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Людей эвакуируют из потенциально опасных районов Гватемалы. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 650 человек. О том, что последствия...
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