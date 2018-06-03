В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 25‍ Людей эвакуируют из потенциально опасных районов Гватемалы. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 650 человек. О том, что последствия...

Людей эвакуируют из потенциально опасных районов Гватемалы. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 650 человек.О том, что последствия проснувшегося Фуэго носят масштабный характер, говорит тот факт, что так или иначе вулкан коснулся примерно 1,7 миллиона жителей. Всего в Гватемале живет порядка 16,6 миллиона человек.В стране повсеместно объявлен высокий уровень опасности. В трех департаментах он достиг наивысшей отметки. Международный аэропорт столицы Аурора прекратил работу.Столбы пепла и дыма, которые извергает вулкан, достигают высоты 10 километров. Ветер раздувает их со скоростью 40 км/ч.