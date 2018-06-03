Приговор убийце 14-летней школьницы из Вязынки оставили без изменений





Еще 3 апреля текущего года суд Молодечненского района признал обвиняемого виновным в убийстве школьницы и последующем надругательстве над трупом. В итоге мужчину приговорили к 14 годам за убийство и 3 годам за надругательство над трупом. Путем частичного сложения наказаний ему назначили наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Также суд обязал убийцу выплатить в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей и расходы на погребение в размере 719 рублей 5 копеек. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что тело школьницы со следами насильственной смерти обнаружили 1 августа в лесу недалеко от дома. Убийцу задержали практически сразу. Им оказался 24-летний минчанин, который отдыхал с 14-летней девочкой в одной компании и вызвался провести ее домой. По дороге между ними возник конфликт, и парень задушил свою спутницу. В результате девочка умерла от механической асфиксии.