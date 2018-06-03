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Открытие французского отеля Mercure на Зыбицкой опять переносят
Открытие французского отеля Mercure на Зыбицкой опять переносят. По словам директора КУП «Мiнская спадчына» Александра Кохана, он должен открыться 1 сентября, сообщает
Четырехзвездочная гостиница на 126 номеров откроется на Зыбицкой, 4. Изначально планировалось, что это
Строит отель компания «Славичи», которой владеют российская «Дигма» и структура белорусского бизнесмена Алексея Ваганова. Как сообщалось ранее, возведение многофункционального комплекса с отелем на Зыбицкой оценивается примерно в 20 миллионов долларов.
Всего на территории Верхнего города расположены четыре гостиницы — три коммунальной формы собственности («Монастырская», «Гарни» и «Замковая») и один частный отель «Губернский».
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Это будет первый в Беларуси отель французского оператора Accor.
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