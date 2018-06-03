Открытие французского отеля Mercure на Зыбицкой опять переносят. По словам директора КУП «Мiнская спадчына» Александра Кохана, он должен открыться 1 сентября, сообщает БЕЛТА .



Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

Четырехзвездочная гостиница на 126 номеров откроется на Зыбицкой, 4. Изначально планировалось, что это произойдет в конце 2017 года, потом — весной 2018-го, но в итоге сроки перенеслись на 1 сентября. Это будет первый в Беларуси отель французского оператора Accor.

Строит отель компания «Славичи», которой владеют российская «Дигма» и структура белорусского бизнесмена Алексея Ваганова. Как сообщалось ранее, возведение многофункционального комплекса с отелем на Зыбицкой оценивается примерно в 20 миллионов долларов.

Всего на территории Верхнего города расположены четыре гостиницы — три коммунальной формы собственности («Монастырская», «Гарни» и «Замковая») и один частный отель «Губернский».