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Открытие французского отеля Mercure на Зыбицкой опять переносят

04.06.2018 12:14 — Разное | Tut.by  
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Открытие французского отеля Mercure на Зыбицкой опять переносят. По словам директора КУП «Мiнская спадчына» Александра Кохана, он должен открыться 1 сентября, сообщает БЕЛТА.


Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

Четырехзвездочная гостиница на 126 номеров откроется на Зыбицкой, 4. Изначально планировалось, что это произойдет в конце 2017 года, потом — весной 2018-го, но в итоге сроки перенеслись на 1 сентября. Это будет первый в Беларуси отель французского оператора Accor.

Строит отель компания «Славичи», которой владеют российская «Дигма» и структура белорусского бизнесмена Алексея Ваганова. Как сообщалось ранее, возведение многофункционального комплекса с отелем на Зыбицкой оценивается примерно в 20 миллионов долларов.

Всего на территории Верхнего города расположены четыре гостиницы — три коммунальной формы собственности («Монастырская», «Гарни» и «Замковая») и один частный отель «Губернский».

 
 
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Это будет первый в Беларуси отель французского оператора Accor.
 
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