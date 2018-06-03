Федерация футбола рассказала, что ждет брестчан во время открытой тренировки национальной сборной

Федерация футбола Беларуси пошла навстречу пожеланиям болельщиков, которые просили привезти главную футбольную команду страны в областные центры.





Регламент УЕФА крайне строг в организационном и логистическом плане, поэтому в официальных и большинстве товарищеских поединков сборная выступает в столице либо Борисове.

Однако 6 июня у всех, кто живет в Бресте и окрестностях, появится отличная возможность наблюдать в деле команду Игоря Криушенко. В 20.00 среды на стадионе «Брестский» наша команда примет национальную сборную Венгрии — и тем самым проведет первый домашний матч после полугодичного отсутствия на родине.

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Накануне, 5 июня, федерация организовала открытую тренировку, где каждый желающий сможет пообщаться с игроками и представителями тренерского штаба, взять у них автографы и сделать фото.

Чтобы встречу окружала позитивная атмосфера и ощущение выходного дня, несмотря на середину недели, будут подготовлены ряд активностей на территории фан-зоны возле стадиона.

Тех, кто придут к 19.20 на улицу Гоголя, 9, ожидают:

— уютный фудкорт с едой и закусками, которые помогут наблюдать за занятиями игроков;

— skill-challenge, где каждый желающий сможет проверить себя, насколько он искусен в футболе, а если повезет — то и очно посостязаться с игроками сборной;

— тематическая викторина «Эрудит», посвященная национальной команде и специально подготовленная для открытой тренировки;

— фотобудка, которая позволит сделать памятные карточки о посещении «Брестского». Отметим, что по окончании занятий представители сборной также будут доступны для совместных снимков;

— автограф-сессия. Мы приготовили памятные карточки для всех, кто придет на «Брестский» вечером вторника. А значит, вы сможете получить подпись любимого игрока на открытке с его изображением;

— ну и, наконец, само общение с футболистами. Отметим, что оно начнется сразу по окончании тренировки.

К слову, болельщики увидят самую интересную ее часть: запуск на трибуны начнется в 19.20, когда команда приступит к двусторонке и отработке ударов.